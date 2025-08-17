Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

Un confuso episodio alteró al Barrio Marcó, en Rawson, durante la mañana de este domingo. Según confirmaron fuentes policiales, un remisero y al menos un menor de edad protagonizaron un enfrentamiento que quedó registrado en video y generó preocupación entre los vecinos.
De acuerdo a los primeros datos, colegas del transportista señalaron que el hombre habría sido víctima de un robo en la zona. Fue en ese contexto que se produjo la violenta secuencia, en la que intervinieron uniformados de la Comisaría 24°.
En las imágenes que circulan se escucha a un efectivo policial relatar lo ocurrido: "Esto va a quedar en lesiones recíprocas", dijo un uniformado. El remisero terminó enfrentándose con un menor de edad, quien sería uno de los involucrados en el hecho.
Hasta el momento, la identidad del remisero no fue difundida oficialmente.