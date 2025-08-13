miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales

Según indicaron, la discusión sucedió en pleno colectivo de la línea 243. Posteriormente se volvió viral en TikTok, generando comentarios entre asombro y humor de los usuarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un video publicado el martes pasado por el usuario de TikTok mathii__as, bajo el título “Te tomás el 243”, muestra un inesperado episodio de tensión en un colectivo de la Red Tulum, que conecta los departamentos de Capital, Rawson y Pocito.

Lee además
¿aparecio un fantasma en chimbas? el video que muestra la sorpresiva desaparicion de un hombre
Insólito

¿Apareció un fantasma en Chimbas? El video que muestra la sorpresiva desaparición de un hombre
El viral filmado en el Parque de Mayo que generó repudio en las redes.
Redes

El viral filmado en plena noche en el lago del Parque de Mayo, que generó una ola de críticas

Las imágenes captaron a dos jóvenes discutiendo acaloradamente por un hombre, quien sería el novio de una de ellas. Durante el recorrido, la discusión se volvió pública y se escucharon frases como: “Él es mío, nomás, sabés”, “metete con otro. No servís ni para eso” y “planchate la ropa, lavá las zapatillas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1955683229878636997&partner=&hide_thread=false

La escena llamó la atención de otros pasajeros, quienes permanecieron como espectadores del enfrentamiento.

El video rápidamente se volvió viral, acumulando más de mil “me gusta” en la plataforma. Entre los comentarios de los usuarios se destacaron algunos con humor, como: “el más tranquilo de la línea y pasa esto Jajajaj” y “viajo siempre en el 243 y nunca veo esas cosas, me pierdo las mejores yo”.

Temas
Seguí leyendo

El tremendo video de un vuelco en La Bebida, con un auto que terminó en el canal

Video: chicas se agarraron de los pelos a la salida de una escuela en Pocito

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

Video: un joven huaqueño le recitó a Orrego y encantó a todos con su talento

Video: un monumento con tradición y mucha polvareda en Santa Lucía

Video: chocó una Ferrari amarilla valuada en más de $1.000.000.000

¿Se rompió el trencito de la alegría? Filmaron a varios personajes infantiles bailando en Avenida Libertador

"Lo viejo funciona": el video del auto de antaño tirando un coche de alta gama en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El viral filmado en el Parque de Mayo que generó repudio en las redes.
Redes

El viral filmado en plena noche en el lago del Parque de Mayo, que generó una ola de críticas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.
Tribunales

Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ
Legislativas 2025

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ

Te Puede Interesar

Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción. 
Minería

¿Para qué pidió el RIGI Veladero en San Juan?: el paso clave tras la decisión

Por Elizabeth Pérez
Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino
Análisis

Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan
Educación

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Gentileza prensa SiDUNSJ
Plan de lucha

En medio del paro en la UNSJ, uno de los gremios definió continuar con la medida de fuerza: los detalles