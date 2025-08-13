Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales

Un video publicado el martes pasado por el usuario de TikTok mathii__as, bajo el título “Te tomás el 243”, muestra un inesperado episodio de tensión en un colectivo de la Red Tulum, que conecta los departamentos de Capital, Rawson y Pocito.
Según indicaron, la discusión sucedió en pleno colectivo de la línea 243. Posteriormente se volvió viral en TikTok, generando comentarios entre asombro y humor de los usuarios.
Las imágenes captaron a dos jóvenes discutiendo acaloradamente por un hombre, quien sería el novio de una de ellas. Durante el recorrido, la discusión se volvió pública y se escucharon frases como: “Él es mío, nomás, sabés”, “metete con otro. No servís ni para eso” y “planchate la ropa, lavá las zapatillas”.
La escena llamó la atención de otros pasajeros, quienes permanecieron como espectadores del enfrentamiento.
El video rápidamente se volvió viral, acumulando más de mil “me gusta” en la plataforma. Entre los comentarios de los usuarios se destacaron algunos con humor, como: “el más tranquilo de la línea y pasa esto Jajajaj” y “viajo siempre en el 243 y nunca veo esas cosas, me pierdo las mejores yo”.