viernes 13 de marzo 2026

Saqueo

Volcó un camión con fernet y los vecinos de la zona se robaron las botellas: el video

El accidente ocurrió en la ruta 11 y una parte de la mercadería quedó intacta. Quienes pasaban por allí aprovecharon la desgracia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un camión cargado con fernet volcó en Entre Ríos y vecinos se llevaron las botellas.

Un camión que transportaba botellas de fernet chocó el martes al mediodía contra una camioneta utilitaria y volcó en la ruta provincial 11, cerca de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos. Los conductores que pasaban por la zona aprovecharon que gran parte de la mercadería quedó dispersa y en buen estado para llevarse cuanto pudieron de las bebidas.

El choque se dio entre un transporte de carga y una camioneta utilitaria modelo Renault Kangoo. El camión habría golpeado la parte trasera del auto, provocando el accidente. Ambos se dirigían en la misma dirección, con sentido hacia la ciudad de Rosario.

Los productos terminaron derramados sobre el terreno lindante, en un lugar concurrido y de fácil acceso. El hecho atrajo la atención de automovilistas y habitantes locales que transitaban por la zona, quienes aprovecharon la situación y retiraron las unidades que cayeron del acoplado.

La camioneta pertenecía a un cordobés de 48 años, que viajaba con una mujer como acompañante, según informó el medio local Victoria Primicias. El transporte logístico era una unidad modelo Mercedes Benz y su conductor otro hombre, de 33 años.

El personal médico correspondiente acudió al sitio tras el llamado de emergencia y trasladó a ambos ocupantes al Hospital Salaberry, donde se realizó una revisión preventiva de su estado integral para descartar lesiones de gravedad.

Más tarde intervino el personal de emergencias de la zona y la policía trabajó en el lugar para organizar nuevamente el tránsito. La circulación quedó afectada de forma temporal por la presencia de envases rotos y los vehículos detenidos sobre la calzada. La Unidad Fiscal de turno fue notificada formalmente del caso para determinar culpabilidades y seguir el curso legal del caso.

