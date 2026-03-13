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Escuadrón 26

Gendarmería Nacional secuestró drogas a dos chilenos en territorio sanjuanino

El procedimiento sucedió en la zona de Valles Cordilleranos, donde los uniformados descubrieron a los sospechosos con marihuana, cocaína y semillas en grandes cantidades. Los mismos se hallaban en un refugio de alta montaña.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un operativo de control realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en la cordillera sanjuanina terminó con el secuestro de droga y dos ciudadanos chilenos vinculados a una causa federal. El procedimiento se concretó durante un patrullaje en la zona de pastoreo conocida como Valles Cordilleranos.

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Según informaron fuentes oficiales, uniformados del Escuadrón 26 “Barreal” realizaban recorridos a caballo en el marco del Operativo Veranadas, cuando detectaron un ruco, una vivienda informal típica de los puestos de alta montaña. En el interior del precario refugio habitaban dos hombres de nacionalidad chilena, quienes fueron controlados por los gendarmes.

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Durante la inspección de sus pertenencias, los efectivos hallaron dos bolsas de nylon: una de ellas emanaba un fuerte olor característico de marihuana, mientras que la otra contenía una sustancia blancuzca que despertó sospechas.

Ante esa situación, se realizaron las pruebas de campo Narcotest, que confirmaron la presencia de 1 gramo de cocaína, además de 42 gramos de cannabis sativa y 3.600 semillas de la misma planta.

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El procedimiento quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal de San Juan, que dispuso el decomiso de la droga y que ambos ciudadanos quedaran supeditados a la causa, mientras se avanza con la investigación.

El procedimiento está vinculado a colaborar con organismos provinciales para controlar el ingreso de crianceros chilenos y sus ganados que cada verano cruzan hacia territorio argentino para realizar el pastoreo en los valles cordilleranos de la provincia. Durante esas tareas también se realizan controles preventivos en puestos y refugios de montaña para detectar posibles infracciones o delitos.

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