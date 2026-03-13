La Policía de San Juan busca cubrir un cargo clave en su planta de personal

La Policía de San Juan acaba de abrir una convocatoria para un concurso de admisión destinado a cubrir una posición estratégica dentro de su estructura institucional. Busca incorporar a la planta del personal policial a un profesional que posea el título universitario de médico, quien ocupará la vacante existente con el grado de Oficial Subinspector. Esta búsqueda es una oportunidad para los profesionales de la salud que deseen integrar las filas de la fuerza provincial en un rol de alta responsabilidad.

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El proceso de recepción de carpetas se llevará a cabo exclusivamente durante las jornadas del 18 y 19 de marzo de 2026. Los interesados en postularse deben acudir personalmente a la Dirección de Personal (D-1), la cual se encuentra ubicada en la Central de Policía, en Entre Ríos 579 Sur, en Capital. El horario para la presentación de la documentación es de 09:00 a 13:00 horas, por lo que se recomienda a los aspirantes puntualidad para cumplir con el trámite administrativo.

En cuanto a los requisitos excluyentes para el ingreso, los candidatos deben ser argentinos, ya sea nativos o por opción. Asimismo, es indispensable poseer condiciones de salud y aptitudes psicofísicas que resulten compatibles con el desempeño de las funciones propias del escalafón médico policial. Por otra parte, se exige no registrar antecedentes policiales ni judiciales desfavorables, además de reunir antecedentes personales que acrediten fehacientemente la moralidad y las buenas costumbres del postulante.

Para formalizar la inscripción, los profesionales médicos deben presentar su curriculum vitae acompañado por una copia del DNI y el certificado de obtención de la matrícula profesional correspondiente. También es un requisito fundamental entregar una copia del título habilitante, la cual debe estar debidamente certificada por el órgano competente para validar su autenticidad.