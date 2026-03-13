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Alegatos

Piden 2 años y 6 meses de prisión para el ex comisario Padilla por el robo de autopartes en el Depósito Judicial

La fiscal apuntó contra el uniformado que ya fue condenado por el uso indebido de un vehículo secuestrado, al igual que contra el sargento ayudante, Néstor Fabián Gómez. Sin embargo, pidió la absolución para el oficial principal, Ulises Adrián Chirino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ex comisario que ya fue condenado por la Justicia, Gustavo Padilla, podría recibir 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por sustraer autopartes del Depósito Judicial, tras el pedido que la fiscalía realizó en el juicio durante la etapa de los alegatos. Es que para la fiscal Silvina Gerarduzzi, fue responsable del delito.

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Del mismo modo apuntó contra otro de los imputados, el sargento ayudante Néstor Fabián Gómez, a quien le modificó la calificación y, en lugar de peculado, lo acusó de encubrimiento. Por esa razón, la representante del Ministerio Público pidió un año de prisión condicional para el encartado.

Sin embargo hubo sorpresa en el juicio que preside el juez Víctor Muñoz Carpino, puesto que para el tercero de los sospechosos, el oficial principal Ulises Adrián Chirino, pidió la absolución por considerar que no obró en la comisión del ilícito.

Mientras tanto, el defensor de Padilla y Gómez, el ex secretario de Seguridad y habitual defensor de los policías, Gustavo Sánchez, pidió por la absolución de sus representados, dado que aseguró que no se probó que los imputados hubieran robaron algo, respaldado en el relato de los testigos que participaron en el proceso. "Le falta tipificación, no se sustrajo nada", agregó.

Al mismo tiempo, el abogado planteó la nulidad por el cambio de calificación de Gerarduzzi de último momento, en el caso del sargento.

Ahora, se espera que el veredicto se conozca la próxima semana, cuando se produzcan las últimas palabras de los acusados y el dictamen final del magistrado que interviene en el juicio, de la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional.

Padilla, que era el encargado del Depósito Judicial, junto a los otros implicados están sospechados de sustraer autopartes que estaban bajo su custodia. Acorde la acusación, valiéndose de sus cargos, se apropiaban de partes de vehículos en horarios en los que no cumplían funciones, aprovechándose de la falta de cierre perimetral del lugar.

El requerimiento fiscal sostiene que individualizaban un rodado y sus partes, como llantas, ópticas, entre otros, y luego, las sacaban con una camioneta del propio Depósito Judicial. En la causa habrían filmaciones que los evidencian y los muestran en pleno accionar.

En 2019, Padilla protagonizó un verdadero escándalo cuando se conoció que ocupaba una camioneta Toyota Hilux, secuestrada en una causa penal, para uso personal. De hecho, la tenía en su casa y se hacía llevar al trabajo en un móvil. El caso salpicó al juez Pablo Flores, titular del entonces Segundo Juzgado de Instrucción, quien había entregado esa camioneta a Padilla de forma irregular.

Finalmente, el magistrado renunció a su cargo porque se le avecinaba el jury de enjuiciamiento, mientras que el ex comisario fue condenado en septiembre de 2021 a 6 meses de prisión en suspenso por la jueza Mónica Lucero, del entonces Tercer Juzgado Correccional, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

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