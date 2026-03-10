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Caso de vieja data

Arrancó un nuevo juicio contra el ex comisario condenado por quedarse con un auto del Depósito Judicial

Se trata de Gustavo Padilla, quien en 2021 fue castigado por el uso indebido de una camioneta secuestrada por las autoridades. Ahora lo juzgan por peculado, al igual que a otros dos imputados, Néstor Fabián Gómez y Ulises Adrián Chirino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Después de 5 años y tras haber recibido una condena por el uso personal de una camioneta que había sido secuestrada por las autoridades, el ex Jefe del Depósito Judicial, el ex comisario Gustavo Padilla, se sentó nuevamente en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio en su contra, esta vez, por peculado. Es que está sospechado de sustraer autopartes que estaban bajo su custodia.

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No está solo frente al juez de la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional, Víctor Muñoz Carpino, también están acusados de cometer los ilícitos -enmarcados en peculado- los policías Néstor Fabián Gómez y Ulises Adrián Chirino por una supuesta participación en la maniobra ilegal en perjuicio de la Administración Pública.

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Padilla dirigía el Depósito Judicial de la Policía de San Juan, situado en 9 de Julio, y desató un escándalo en 2019 cuando se conoció que ocupaba una camioneta Toyota Hilux, secuestrada en una causa penal, para uso personal. De hecho, la tenía en su casa y se hacía llevar al trabajo en un móvil. El caso salpicó al juez Pablo Flores, titular del entonces Segundo Juzgado de Instrucción, quien había entregado esa camioneta a Padilla de forma irregular.

Finalmente, el magistrado renunció a su cargo porque se le avecinaba el jury de enjuiciamiento, mientras que el ex comisario fue condenado en septiembre de 2021 a 6 meses de prisión en suspenso por la jueza Mónica Lucero, del entonces Tercer Juzgado Correccional, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

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Quien afronta un nuevo juicio por peculado, junto al sargento ayudante Gómez y el oficial principal Chirino, están sospechados de -valiéndose de sus cargos- apropiarse de partes de vehículos en horarios en los que no cumplían funciones, aprovechándose de la falta de cierre perimetral del lugar.

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Según la acusación que sostiene la fiscal de Cámara, Silvina Gerarduzzi, individualizaban un rodado y sus partes, como llantas, ópticas, entre otros, y luego, las sacaban con una camioneta del propio Depósito Judicial. En la causa habrían filmaciones que los evidencian y los muestran en pleno accionar.

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En representación de la defensa de los acusados se encuentra al frente el ex secretario de Seguridad y habitual defensor de los policías, Gustavo Sánchez, quien intentará desestimar la acusación a lo largo del debate que se dirime en una de las salas de audiencia de Tribunales.

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