Tras ser absuelto, la causa que aún le queda pendiente al ex comisario Padilla

El ex comisario Gustavo Padilla , que fue absuelto por el delito de peculado este miércoles, aún enfrenta una causa que mantiene en vilo su situación procesal. Se trata del expediente por presuntas maniobras de estafa y falsificación de documento público vinculadas a la compra irregular de un vehículo que se encontraba bajo su custodia en el Depósito Judicial de la Policía . Aunque el juicio todavía no tiene fecha confirmada, fuentes judiciales indicaron que podría fijarse en los próximos meses y desarrollarse en la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional .

Cámara Penal Absuelven al excomisario Padilla y a otros dos policías en la causa del robo de autopartes en el Depósito Judicial

Alegatos Piden 2 años y 6 meses de prisión para el ex comisario Padilla por el robo de autopartes en el Depósito Judicial

Esta causa se desprende de un escándalo que estalló en 2019, cuando salió a la luz el manejo irregular de bienes secuestrados bajo la órbita policial. Según la acusación, Padilla habría engañado a la propietaria de un Chevrolet Corsa, que estaba radiado en el depósito por una infracción, para quedarse con el vehículo a cambio de 25 mil pesos. La maniobra se habría concretado con la firma de documentación en una escribanía y se completó con la utilización de un acta presuntamente falsa de la Comisaría 3ra, que permitió retirar el rodado sin autorización judicial.

En este expediente también está imputado el oficial inspector Mauricio Oro, quien habría colaborado en la obtención del acta apócrifa con una firma falsificada. La investigación se inició tras la denuncia del jefe policial de esa dependencia, al detectar la irregularidad en la documentación, y se vio reforzada por la presentación de la propia damnificada, quien aseguró haber sido víctima de una estafa.

El juicio, que se prevé se realice en la Sala I, estaría a cargo de un tribunal integrado por los jueces Maximiliano Blejman, Daniel Guillén y Fernando Echegaray. En tanto, la acusación será sostenida por la fiscal de cámara Silvina Gerarduzzi, tras el pase de Marcela Torres a la fiscalía de impugnación.

A este escenario se suma la posibilidad de que Padilla deba responder también por otra causa aún más comprometida: el presunto desguace de un Peugeot 206 que también estaba bajo su custodia. De avanzar esa investigación en paralelo, no se descarta que ambos expedientes puedan unificarse en un mismo debate oral.

Así, pese al reciente fallo favorable en la causa por peculado, el futuro judicial del ex jefe policial continúa siendo incierto y dependerá en gran medida de lo que ocurra en este próximo juicio, que podría convertirse en un nuevo capítulo determinante en una saga marcada por graves irregularidades en el manejo de bienes judicializados.

No obstante, se estima que la fiscal podría apelar la sentencia que dictó el juez Víctor Muñoz Carpino, que fue impulsada por el beneficio de la duda. Acorde dejó entrever la representante del Ministerio Público, una vez que se conozcan los fundamentos del fallo, podría acudir a casación si lo cree conveniente.

Para Gerarduzzi, la figura del peculado sí fue probada en el juicio, ya que el tipo penal refiere a alterar el destino de las cosas que se encuentran bajo custodia y con las pruebas de Padilla manipulando los vehículos, lo mismo que los rodados sin autopartes, serían evidencia suficiente para demostrarlo. Así no lo consideró el magistrado que dictó una sentencia absolutoria.