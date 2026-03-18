Absuelven al excomisario Padilla y a otros dos policías en la causa del robo de autopartes en el Depósito Judicial

En un fallo que generó sorpresa en Tribunales, la Justicia resolvió absolver al excomisario Ricardo Padilla, al sargento Gustavo Manuel Godoy y al oficial Ulises Adrián Chirino. Tras un debate oral, el juez Víctor Muñoz Carpino aplicó el beneficio de la duda en los tres, al considerar que no se logró acreditar con certeza que los uniformados participaran o facilitaran el robo de autopartes en el Depósito Judicial de 9 de Julio.
La causa, que investigaba una presunta red de sustracción de repuestos y cubiertas de autos radiados, llegó a su fin con un escenario dispar para los uniformados sentados en el banquillo. Mientras que la fiscalía había solicitado originalmente una pena de 2 años y 6 meses de prisión para Padilla, fundamentando que su jerarquía lo hacía responsable directo del control del predio, el magistrado entendió que los elementos de convicción fueron insuficientes para una sentencia condenatoria.
La fiscalía representada por Silvina Gerarduzzi también solicitó un año para el sargento Godoy por el delito de encubrimiento y la absolución del oficial Chirino.
El fallo todavía no está firme y los fundamentos se leerán el próximo 7 de abril, pero con esta resolución el excomisario Padilla queda libre de cargos en una de las causa que causó muchísimo revuelo en la provincia desde antes de la pandemia.