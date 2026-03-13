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El Gobierno dio de baja 10 prepagas: cuáles son

De esta forma, ya suman 162 compañías las que fueron eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga.

Por Agencia NA
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La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó del registro oficial a 10 entidades de medicina prepaga que no presentaban actividad operativa ni administrativa con lo cual se busca depurar y el actualizar el listado de prestadores.

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De esta forma, ya suman 162 compañías las que fueron eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

El motivo es el incumplimiento la Ley N° 26.682, que exige la presentación de balances, declaraciones juradas y planes de cobertura.

La nómina es la siguiente:

  • And the Yellow Too S.A.
  • Asociación Española de Socorros Mutuos - Villa Constitución.
  • Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario.
  • Círculo Médico de Bragado.
  • Círculo Médico de San Luis ECSA Salud.
  • Mutual Odontológica Argentina.
  • Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales
  • Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.
  • Protección Médica SRL.
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