El Gobierno dio de baja 10 prepagas: cuáles son

La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó del registro oficial a 10 entidades de medicina prepaga que no presentaban actividad operativa ni administrativa con lo cual se busca depurar y el actualizar el listado de prestadores.

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Decisión Otras 10 prepagas fueron dadas de baja por Nación: el listado

De esta forma, ya suman 162 compañías las que fueron eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

El motivo es el incumplimiento la Ley N° 26.682, que exige la presentación de balances, declaraciones juradas y planes de cobertura.

La nómina es la siguiente: