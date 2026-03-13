viernes 13 de marzo 2026

Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

El caso trascendió por las redes, pero fuentes judiciales señalaron que hay medidas de protección para su expareja y que dentro del penal le quitaron el arma reglamentaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

“Este señor le gusta pegarles a sus mujeres y encerrarlas con su bb para que no lo denuncie”. Así es la frase que aparece en una publicación en Facebook, acompañada por la foto de un jefe penitenciario y sus hombres del grupo antimotines del penal de Chimbas. Se trata de un escrache. Acusan al guardiacárcel de violencia de género y lo que era un rumor ya tomó estado judicial. Fuentes oficiales confirmaron que hubo una presentación judicial, que dictaron medidas de protección para la exmujer y que, dentro de su trabajo, le quitaron el arma reglamentaria.

El caso genera revuelo y llegó a oídos de los funcionarios judiciales en razón de que involucra a un oficial de alto rango dentro de la cárcel, de quien por ahora no se puede dar el nombre. Si bien aún no hay denuncia penal en la UFI CAVIG, este medio supo, a través de altas fuentes, que la Dirección de Género y personal de un Juzgado de Familia tomaron intervención con el fin de asistir a la presunta víctima.

Se habla de un hecho de violencia que incluyó agresiones físicas y amenazas, ocurrido en el departamento que la pareja compartía en Rivadavia, confirmó un funcionario judicial. Todo habría sucedido semanas atrás, pero la mujer no se animó a hacer la denuncia penal y solo pidió protección.

Los familiares y allegados a la muchacha hicieron público el caso a través de una red social e incluso publicaron la foto y el nombre del jefe penitenciario a modo de escrache. Las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial estarían al tanto del episodio protagonizado por el oficial, aunque no trascendió si abrieron un sumario administrativo. Fuentes oficiales aseguraron que el jefe penitenciario continúa trabajando, pero sus superiores ordenaron trasladarlo a otro puesto y se le retuvo el arma reglamentaria de manera preventiva.

image
Temas
