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Sismo

Un fuerte temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan durante la mañana de este viernes

El sismo ocurrió a las 10:39 y tuvo una Magnitud de 6.5. El temblor se percibió además en provincias como Mendoza y La Rioja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un temblor se sintió fuerte a media mañana de este viernes en San Juan.

Un temblor se sintió fuerte a media mañana de este viernes en San Juan.

Un fuerte temblor ocurrido en Chile durante la mañana de este viernes se sintió con fuerza en San Juan y otras provincias argentinas, según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

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El reporte marcó que el sismo se registró a las 10:39, con una Magnitud de 6.5 y a una profundidad de sólo 27 kilómetros.

El epicentro se ubicó 144 kilómetros al Norte de Coquimbo; 201 kilómetros al Sudoeste de Copiapó; y 231 kilómetros al Noroeste de Colangüil en Iglesia.

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En ese contexto, es importante tener en cuenta que la Intensidad marcada por el INPRES fue de IV en Rodeo, en San Juan; y zonas de La Rioja. De III a IV en el Gran San Juan y alrededores y en la ciudad de La Rioja. Y de II a III en zonas de Mendoza y Córdoba.

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