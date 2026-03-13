Un fuerte temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan durante la mañana de este viernes

Un fuerte temblor ocurrido en Chile durante la mañana de este viernes se sintió con fuerza en San Juan y otras provincias argentinas, según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Otra vez San Juan se movió por un temblor ocurrido en La Rioja este martes

El reporte marcó que el sismo se registró a las 10:39, con una Magnitud de 6.5 y a una profundidad de sólo 27 kilómetros.

El epicentro se ubicó 144 kilómetros al Norte de Coquimbo; 201 kilómetros al Sudoeste de Copiapó; y 231 kilómetros al Noroeste de Colangüil en Iglesia.

image

En ese contexto, es importante tener en cuenta que la Intensidad marcada por el INPRES fue de IV en Rodeo, en San Juan; y zonas de La Rioja. De III a IV en el Gran San Juan y alrededores y en la ciudad de La Rioja. Y de II a III en zonas de Mendoza y Córdoba.