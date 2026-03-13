La empresa Naturgy firmó un acuerdo con la UNSJ para impulsar capacitaciones en oficios

Con el objetivo de promover iniciativas de capacitación y formación en oficios, Naturgy San Juan firmó un convenio marco de colaboración con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El acuerdo establece las bases institucionales para desarrollar de manera conjunta programas de formación técnica y extensión universitaria en la provincia.

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La primera iniciativa que surgirá de este convenio será el programa Red de Electricistas Inclusivas, una acción de inversión social orientada a formar y certificar a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica en electricidad domiciliaria y baja tensión.

A través de su Escuela de Oficios, la UNSJ estará a cargo del dictado de la formación técnica y de la certificación correspondiente, con el objetivo de que los egresados cuenten con respaldo institucional y herramientas concretas para acceder a una salida laboral calificada.

El programa se desarrollará entre marzo y noviembre de 2026 en distintos puntos de la provincia, con un despliegue territorial que priorizará el departamento de Valle Fértil. Según se informó, la iniciativa busca responder a la demanda de mano de obra técnica en zonas con crecimiento productivo y fortalecer las capacidades locales en regiones alejadas de los centros urbanos.

“Este programa es parte de nuestra estrategia de sustentabilidad y busca aportar valor social en las comunidades donde desarrollamos nuestra actividad. Esta formación de nuevos electricistas es una manera de construir puentes hacia la autonomía económica de quienes enfrentan mayores barreras para acceder a un oficio técnico”, señaló Verónica Argañaraz, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturgy Argentina.

Desde la empresa destacaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la articulación entre el sector privado, el ámbito académico y la comunidad, con el objetivo de impulsar la educación técnica como herramienta de inclusión y desarrollo local.