miércoles 18 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nueva herramienta

Naturgy San Juan habilitó la consulta online de cortes programados

Los usuarios pueden verificar las interrupciones del servicio eléctrico desde la Oficina Virtual con su número de suministro. Próximamente también recibirán alertas a través de la app oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Naturgy San Juan informó que los usuarios ya pueden consultar las fechas de los cortes programados del servicio eléctrico a través de la Oficina Virtual, ingresando con su número de suministro.

Lee además
Imagen ilustrativa
Violento asalto

Dos operarios de Naturgy sufrieron un robo y, por detener al ladrón, recibieron la paliza de una patota
se hizo pasar por el pequeno j, amenazo con descuartizar empleadas de naturgy y le prohibieron llamar al 0800
Justicia

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Según informaron desde la empresa, próximamente los clientes también recibirán notificaciones de alerta mediante la aplicación oficial de la empresa, disponible para descargar tanto en Play Store como en Apple Store. Además, los titulares del servicio pueden adherirse desde la Oficina Virtual para recibir avisos por correo electrónico y SMS.

Desde la compañía explicaron que los cortes programados son interrupciones necesarias para realizar distintos tipos de trabajos en la red eléctrica. Entre ellos se incluyen tareas de mantenimiento preventivo —como poda de árboles, cambio de cables deteriorados y limpieza de transformadores—, mejoras en la infraestructura —reemplazo de postes de madera por hormigón e incorporación de tecnología más avanzada— y obras de ampliación, como la extensión de la red a nuevas zonas y la instalación de nuevos transformadores.

Para obtener más información o gestionar las notificaciones, los usuarios pueden ingresar a la página web oficial de la distribuidora.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan: sancionan con una multa millonaria a una cadena de electrodomésticos por un termotanque defectuoso

San Juan compartió sus sabores en el corazón de Buenos Aires

Desde hoy rige el Boleto Escolar y Docente Gratuito en toda la provincia

A pesar del Alzheimer, recordó su aniversario y pidió flores para su esposa: el emotivo gesto de un sanjuanino

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Desde hace 25 años, Bataller propone mirar a San Juan a través de La Ventana

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento

Un viaje al siglo pasado: vecinos de Rawson chayaron en Carnaval

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desde hoy rige el boleto escolar y docente gratuito en toda la provincia
Importante

Desde hoy rige el Boleto Escolar y Docente Gratuito en toda la provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan
SMN

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos
Investigación

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog
Un 14 de febrero

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Te Puede Interesar

Médico acusado de abuso: la presunta víctima se descompensó mientras declaraba y tuvieron que suspender el juicio
Tribunales

Médico acusado de abuso: la presunta víctima se descompensó mientras declaraba y tuvieron que suspender el juicio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes
Confirmación

Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes

Evelyn Esquivel, la joven emprendedora sanjuanina que murió trágicamente esta semana.
En la Justicia

La familia de Evelyn Esquivel será querellante para aclarar las contradicciones sobre quién conducía el auto

El Consejo de la Magistratura abre concurso para cubrir tres cargos clave en la Justicia
Importante

El Consejo de la Magistratura abre concurso para cubrir tres cargos clave en la Justicia

Dolor en el futbol sanjuanino por la muerte de un histórico jugador y entrenador
Deceso

Dolor en el futbol sanjuanino por la muerte de un histórico jugador y entrenador