Naturgy San Juan habilitó la consulta online de cortes programados

Naturgy San Juan informó que los usuarios ya pueden consultar las fechas de los cortes programados del servicio eléctrico a través de la Oficina Virtual, ingresando con su número de suministro.
Los usuarios pueden verificar las interrupciones del servicio eléctrico desde la Oficina Virtual con su número de suministro. Próximamente también recibirán alertas a través de la app oficial.
Según informaron desde la empresa, próximamente los clientes también recibirán notificaciones de alerta mediante la aplicación oficial de la empresa, disponible para descargar tanto en Play Store como en Apple Store. Además, los titulares del servicio pueden adherirse desde la Oficina Virtual para recibir avisos por correo electrónico y SMS.
Desde la compañía explicaron que los cortes programados son interrupciones necesarias para realizar distintos tipos de trabajos en la red eléctrica. Entre ellos se incluyen tareas de mantenimiento preventivo —como poda de árboles, cambio de cables deteriorados y limpieza de transformadores—, mejoras en la infraestructura —reemplazo de postes de madera por hormigón e incorporación de tecnología más avanzada— y obras de ampliación, como la extensión de la red a nuevas zonas y la instalación de nuevos transformadores.
Para obtener más información o gestionar las notificaciones, los usuarios pueden ingresar a la página web oficial de la distribuidora.