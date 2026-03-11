"Se nos fue un poco de las manos": se casaron e hicieron pogo con la marcha de San Lorenzo

Lo que empezó como una idea divertida terminó en una escena inolvidable: en medio de la fiesta de casamiento, los novios hicieron pogo al ritmo de la marcha de San Lorenzo y el video explotó en redes. La boda se volvió viral en redes sociales por una escena tan inesperada como divertida. En plena fiesta, dos novios comenzaron a hacer pogo mientras sonaba la tradicional marcha.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente empezó a circular en distintas plataformas. En las imágenes se ve a la pareja saltando y cantando junto a los invitados, que también se sumaron al festejo con entusiasmo.

El fragmento más coreado fue uno de los más conocidos de la canción: “Honor, honor al gran Cabral”. La escena llamó la atención de miles de usuarios, que no tardaron en reaccionar en redes sociales. “7.13 desayunando con ganas de estar en ese pogo jajajaj. Honor, honor al gran Cabral”, escribió un usuario.

Otros celebraron la energía del momento y se identificaron con la escena. “Nono, veo que somos varios los fans de los himnos jajajajaja. Amo esto”, comentó otra persona. Mientras que alguien más bromeó con una situación que muchos recuerdan de la escuela: “Hicieron lo que todos queríamos hacer en el colegio cuando en los actos escolares sonaba este temón”.

Los protagonistas también contaron cómo nació la idea que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de la fiesta. “Creo que se nos fue un poco de las manos”, dijeron con ironía.

Un casamiento se volvió viral por un momento tan inesperado como épico: los novios hicieron pogo con la marcha de San Lorenzo y todos los invitados se sumaron cantando "Honor, honor al gran Cabral". El video explotó en redes y muchos confesaron que hubieran querido estar en esa fiesta.

En una charla posterior, Lu —la novia— explicó que siempre fue fan de los signos y marchas patrias. Recordaba una fiesta en la que Juan había puesto uno de esos temas y le había quedado la idea de que, de alguna forma, alguno de ellos formara parte de su propio casamiento.

Fede, el novio, enseguida se copó con el plan. La idea quedó dando vueltas durante la organización de la fiesta: pensaron si hacerlo con un remix, un cover o simplemente con la versión clásica. Finalmente, decidieron apostar por la marcha original.

La escena terminó siendo tan épica como inesperada. Mientras sonaban las primeras estrofas que todos aprendieron de chicos, las luces del salón se encendieron con los colores de la bandera argentina y la pista explotó en saltos, cantos y pogo.