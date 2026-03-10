miércoles 11 de marzo 2026

SMN

Miércoles con temperaturas agradables y probabilidad de lluvias en San Juan

Se anticipa una jornada con nubosidad variable, máxima cercana a los 29°C y chances de tormentas hacia la noche.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-05 at 8.57.48 PM

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en San Juan una jornada con temperaturas agradables y probabilidad de lluvias hacia la noche.

Durante la madrugada el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 19°C y sin probabilidades de precipitaciones. Hacia la mañana, el termómetro ascenderá a 22°C, con tormentas aisladas y una probabilidad de lluvia que se ubicará entre 10% y 40%.

Por la tarde se espera la temperatura máxima de 29°C, con cielo mayormente inestable y chances de precipitaciones similares. En tanto que hacia la noche podrían registrarse tormentas, con una probabilidad de lluvias que aumentará a entre 40% y 70%.

En cuanto al viento, soplará leve a moderado, con velocidades que irán entre 7 y 22 km/h, predominando primero del sur y luego rotando hacia el noreste y sudeste a lo largo de la jornada.

