Jueves templado en San Juan: el calor dará una tregua y la máxima no superará los 26°

El clima en San Juan ofrecerá este jueves una jornada agradable y sin extremos térmicos, en lo que aparece como una breve pausa luego de varios días con temperaturas más elevadas. Según el pronóstico del tiempo, el día se presentará con cielo parcialmente nublado y condiciones estables durante gran parte de la jornada.

Paritarias En medio del paro frustrado por la Ley de Modernización Laboral, el Gobierno de San Juan negociará con los gremios docentes salarios por encima de la inflación

En redes La frase del papa Francisco que publicó Toviggino antes de ir a tribunales

De acuerdo con el parte meteorológico, la temperatura mínima prevista para la mañana será de 14°C , mientras que por la tarde el termómetro alcanzará una máxima de 26°C . Las condiciones se mantendrán sin lluvias y con buena visibilidad en toda la provincia.

Durante las primeras horas del día el ambiente será fresco, con nubosidad parcial y viento leve proveniente del noreste. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso de forma gradual hasta alcanzar su pico durante la tarde, cuando el cielo continuará parcialmente cubierto.

Hacia la noche se espera un descenso moderado de la temperatura, con registros cercanos a los 22 grados y viento suave del sector sudeste. En general, se prevé una jornada tranquila desde el punto de vista meteorológico, ideal para actividades al aire libre y con condiciones típicas del final del verano sanjuanino.