San Juan se movió por un temblor ocurrido en La Rioja este martes

Un temblor se registró en La Rioja durante la madrugada de este martes y se sintió en gran parte de San Juan, según los datos del INPRES.

Tras el temblor ocurrido durante la madrugada del lunes en San Juan, que se sintió con fuerza en la provincia, un nuevo movimiento volvió a percibirse en territorio sanjuanino. Esta vez ocurrió en la madrugada de este martes y tuvo su epicentro en la provincia de La Rioja.

Clima Martes agradable en San Juan: el calor dará una tregua y la máxima no superará los 26°C

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor se registró a las 05:51:11 (hora local). El epicentro se ubicó 37 kilómetros al suroeste de Chepes, 65 kilómetros al oeste de Ulapes y 71 kilómetros al este de Bermejo (en Caucete), en las coordenadas -31.525 de latitud y -66.911 de longitud.

image

El sismo tuvo una magnitud de 4,4 y una profundidad de 137 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido en distintas ciudades de la región, aunque con baja intensidad.

Según el informe del INPRES, la intensidad alcanzó el nivel III en Chepes (La Rioja), donde el movimiento pudo ser percibido por algunas personas en reposo. En tanto, con intensidad entre II y III, fue sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios en Villa San Agustín (San Juan), la Ciudad de San Juan, la Ciudad de Mendoza y la Ciudad de Córdoba.

No se reportaron daños materiales ni personas afectadas.