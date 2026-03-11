miércoles 11 de marzo 2026

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Del 20 al 23 de marzo, la provincia será epicentro de la Experiencia del Sol, el 3° Raid Latinoamericano. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan será sede del 3° Raid Latinoamericano de Autos Antiguos, Clásicos y Sport.

San Juan será sede del 3° Raid Latinoamericano de Autos Antiguos, Clásicos y Sport.

San Juan será sede del 3° Raid Latinoamericano de Autos Antiguos, Clásicos y Sport: Experiencia del Sol, un encuentro que une deporte, turismo, cultura y hermandad latinoamericana. Vehículos emblemáticos de Argentina y toda Latinoamérica recorrerán paisajes únicos, bodegas, circuitos y escenarios icónicos, en una experiencia pensada para vivir el automóvil como patrimonio vivo, en movimiento y con identidad. Todo, en el marco del evento organizado por la Asociación Amigos del Automóvil Antiguo y Garage Iriarte.

El domingo 22 de marzo será la jornada central del Raid, en una caravana inolvidable que consagra a San Juan como capital regional del automovilismo histórico. Ese día el Raid Intercity, parten desde el Velódromo Vicente Chancay, recorriendo el Gran San Juan hasta el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, para luego arribar al Dique Punta Negra, lugar donde habrá una mega exposición estática de autos, show y sunset.

Lo recaudado será destinado a la investigación y prevención del Alzheimer, ya que se dona a la Fundación Alzheimer San Juan. El día 7 de marzo comenzaron las inscripciones en la estación de servicio Axion Puebla, frente al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, que van a continuar este sábado 14 desde las 19:00.

El evento contará con una última acreditación el día sábado 21 en la Plaza Santa Lucía, que espera participantes de San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, y dos de Chile, totalizando un número de 356.

Previo a eso, el viernes 20, se lanzará el raid en los jardines del Teatro del Bicentenario, conjuntamente con la Camerata San Juan. El día lunes 23, se realizará un recorrido partiendo del Parque de Rivadavia hasta la Bodega Augusto Pulenta, pasando por viñedos y olivares, para un almuerzo final de camaradería.

El cronograma de Experiencia del Sol – 3° Raid Latinoamericano

Viernes 20 de marzo: Gala de Inauguración. Lugar: Calle de Cortesía del Teatro del Bicentenario. Hora de inicio: 18:30. Actividades: Exposición estática de automóviles antiguos y clásicos - Concierto de la Camerata - Evento con acceso al público en general.

image

Domingo 22 de marzo: 3° RAID Latinoamericano. Lugar de Concentración: Estacionamiento del Velódromo Vicente Chancay. Hora de concentración: 8:00. Hora estimada de largada: 10:00. Recorrido: - Calle 7 – Ruta Nacional 40 – Av. Rawson – Av. José Ignacio de la Roza - Plaza Aberastain - Av. José Ignacio de la Roza – Plaza 25 de Mayo – Av. José Ignacio de la Roza – Av. Las Heras - Av. Libertador - Autódromo El Zonda. Actividades: Vueltas controladas en el autódromo - Salida hacia el Valle de Zonda - Llegada al Dique Punta Negra. Cierre del evento: Almuerzo - Bandas de música, videos y sorteos - Finalización aproximada: 19:00.

Lunes 23 de marzo (feriado) – Cierre Experiencia del Sol. Concentración: Parque de Rivadavia. Horario: 10:30. Actividades: Exposición estática de automóviles - Salida estimada alrededor de las 12:00 por Av. Libertador hacia el Departamento de San Martín - Llegada a la Bodega Augusto Pulenta. Cierre: Exposición estática de vehículos en la bodega - Visita guiada y degustación de vinos - Almuerzo y música en vivo - Entrega de premios - Finalización aproximada: 19:00.

