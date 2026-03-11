Entusiasmo por la pesca: Ambiente dio a conocer los llamativos números de la app del permiso digital

La Secretaría de Estado de Ambiente dio a conocer los resultados alcanzados desde la implementación del Permiso Digital de Pesca, una herramienta que moderniza la gestión de esta actividad en la provincia y permite fortalecer el control, la trazabilidad y la generación de información estratégica para la toma de decisiones.

Uno de los principales avances registrados es el crecimiento en la cantidad de permisos emitidos, que pasó de 557 en 2025, a 913 en poco más de tres meses del 2026. Lo que, según el organismo, refleja un mayor nivel de formalización de la actividad y una mejor adhesión de los pescadores al sistema.

A su vez, los datos obtenidos permiten conocer con mayor precisión cómo se desarrolla la pesca deportiva en la provincia. En ese sentido, se destaca que el permiso diario representa el 58,3 % del total de permisos otorgados durante 2026, lo que evidencia una alta participación de pescadores ocasionales o visitantes que realizan la actividad de manera puntual.

La digitalización del sistema también permite mejorar la trazabilidad de la actividad pesquera, ya que facilita el registro y análisis de información vinculada a la frecuencia de pesca, los tipos de permisos más utilizados, la evolución interanual de la actividad y los períodos de mayor presencia de pescadores en los distintos ambientes acuáticos.

Esta información constituye una herramienta fundamental para la planificación y el diseño de políticas públicas vinculadas al manejo y conservación de los recursos ictícolas, permitiendo definir con mayor precisión temporadas de pesca, regulaciones y acciones de control.

Además, el nuevo sistema representa un avance en términos de modernización del Estado, ya que simplifica los trámites para los pescadores, quienes ahora pueden gestionar su permiso de manera más rápida, accesible y transparente, sin necesidad de realizar gestiones presenciales. El permiso se puede obtener directamente desde la aplicación Ciudadano Digital (CiDi) La plataforma incluye un sistema de pago directo, a través de Plus Pagos.

Para conocer más detalles sobre cómo acceder al permiso, hacé click aquí