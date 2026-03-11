Los secretos de la impresionante obra de 8 metros de alto que engalana la Parroquia de Jáchal

La impresionante obra realizada de San José creada por el artista sanjuanino Claudio Domínguez Arancibia, que fue colocada en la Parroquia de Jáchal.

Desde ayer martes, en la Parroquia San José de Jáchal, la mirada de los fieles se eleva inevitablemente hacia lo alto. Allí, dominando el espacio con una presencia imponente, aparece una imagen monumental del santo patrono: un mural de ocho metros de altura que acompaña las celebraciones de la tradicional novena y que ya comenzó a emocionar a los vecinos del departamento. Detrás de la obra está el artista sanjuanino Claudio Domínguez Arancibia , quien durante los últimos días trabajó intensamente para terminar a tiempo una pieza pensada especialmente para esta celebración religiosa.

“Es una pintura, un mural que hice para la Iglesia de San José de Jáchal. Justamente ayer comenzaron con su novena y los sacerdotes querían sumar algo lindo para acompañarla”, contó el artista a Tiempo de San Juan.

image

La idea surgió luego de que uno de los sacerdotes vieran otra obra monumental realizada por Domínguez Arancibia el año pasado para la novena de Cristo Rey. Aquella pieza despertó el interés de repetir la experiencia, pero esta vez con la figura de San José como protagonista. “Habían visto una obra de igual tamaño que hice el año pasado, en noviembre, y quisieron hacer algo parecido, pero con San José”, explicó.

La nueva obra impresiona no solo por su imagen, sino también por sus dimensiones. Mide ocho metros de alto y casi 2,60 metros en su parte más ancha. Pero además tiene una particularidad: no es un mural fijo. “Es un mural móvil, le llamo yo, porque se puede trasladar. Tiene una estructura de hierro y tela por encima”, explicó el artista.

Para lograr una pieza de semejante tamaño sin contar con un galpón o espacio de trabajo tan amplio, Domínguez Arancibia tuvo que recurrir al ingenio. El mural fue realizado por partes, como si fuera un gran rompecabezas.

“Busqué la manera de poder trabajarlo acá en mi casa, en mi taller… y en parte en el patio, porque era tan grande que no tengo un lugar para hacerlo entero. Entonces lo fui haciendo por partes”, relató. De ese modo, la estructura está dividida en seis secciones que, una vez ensambladas, conforman la imagen completa desde la cabeza hasta los pies del santo.

image

Un “libro” de ocho metros

El desafío no terminó con la pintura. También había que trasladarlo desde Santa Lucía, donde está el taller del artista, hasta Jáchal. Para resolverlo, el mural fue diseñado con un sistema de plegado especial.

“Lo pensé como si fuera una especie de libro gigante que se pliega uno sobre otro”, explicó. “Entonces quedaba como una pieza de dos metros sesenta más o menos”. Gracias a ese sistema, el mural pudo viajar plegado dentro de un vehículo de carga. “Vinieron a buscarlo en una trafic grande. Por suerte entró justo”, recordó.

En cuanto a los materiales, la obra está pensada para permanecer expuesta durante toda la novena, incluso si las condiciones climáticas no acompañan. Para ello, el artista utilizó esmalte al agua e impermeabilizante, materiales que suele emplear en murales y esculturas. “Son pinturas que me han resultado muy prácticas y resistentes también al tiempo y al sol”, explicó.

image

Aunque la pieza puede soportar la lluvia, el propio artista sugirió que luego de la novena pueda conservarse bajo techo para prolongar su vida útil.

La emoción del pueblo

Apenas fue instalada, la obra comenzó a generar repercusión entre los vecinos de Jáchal. “Veo en los comentarios que están todos muy emocionados. Es como que el pueblo lo ha recibido muy bien”, contó Domínguez Arancibia.

El artista también destacó el acompañamiento de los sacerdotes de la parroquia y la importancia de participar en una celebración tan arraigada en la comunidad. “Me gusta ser parte de algo que tiene que ver con la fe y también con algo tradicional que tiene mucho valor, como la novena que se realiza allá”, expresó el artista que tiene 38 años y una trayectoria marcada por el trabajo constante y la experimentación.

Nacido en Caucete, asegura que el arte lo acompaña prácticamente desde siempre. “Yo de siempre hago arte y me dedico prácticamente al cien por ciento a eso desde joven”, contó. Sus primeras obras de gran tamaño también estuvieron vinculadas a celebraciones populares y retratos. “En Caucete hice muchos telones enormes. También retratos grandes para recuerdos de quince”, recordó.

Aunque inició estudios de diseño gráfico en la Universidad Nacional de San Juan, decidió dedicar su tiempo completamente al arte. “Mi formación ha sido básicamente personal, autodidacta. Después fui haciendo talleres, seminarios de escultura, acuarela, cerámica… pero siempre aprendiendo mucho del propio trabajo”, explicó.

Hoy, desarrolla múltiples proyectos dentro del amplio mundo de las artes visuales: pinturas, murales, esculturas, exposiciones y talleres. Incluso trabaja actualmente en una escultura para el Valle Fértil inspirada en un dinosaurio y en un diseño para la Universidad Católica.

Sin embargo, reconoce que vivir exclusivamente del arte no siempre es sencillo. “Esto es relativo, más en un país y en una región como esta donde el arte nunca termina de tener su lugar”, reflexionó. Por eso, su camino creativo ha sido siempre diverso.

“Dentro de las artes visuales el espectro es amplio, entonces uno tiene que ir abarcando distintas cosas para poder vivir”, señaló. Mientras tanto, su monumental imagen de San José ya forma parte de la escena de la novena en Jáchal.