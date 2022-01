Miguel Ángel por una semana: el gran talento de Claudio Domínguez

Por un puñado de días el arte unió con sus mágicos lazos la Ciudad del Vaticano y Caucete. El gran culpable de todo fue Claudio Domínguez, quien en el jardín de su casa se animó (con todo el respeto del mundo) a hacer una reproducción del exquisito fresco ‘La creación de Adán’. En definitiva, por un inolvidable momento, jugó a ser Miguel Ángel Buonarroti.

Para no falta a la verdad hay que decir que la idea no surgió del artista sanjuanino, sino que él aceptó el desafió y se lo pasó a las mil maravillas: “Es un encargo que me hizo un cliente que es sanjuanino y vive en Córdoba capital. En estos años ya van varias obras que me compra”.

“Esta vez fue una comisión específica: pintar una reproducción de una de las obras más emblemáticas del maestro italiano Miguel Ángel, ‘La creación de Adán’. Es uno de los frescos que forman parte del conjunto de murales de la famosa capilla Sixtina en el Vaticano”, contextualizó gentilmente Claudio.

En una semana Claudio disfrutó de su artístico desafío

El caucetero no es muy amigo de hacer este tipo de tareas, pero reconoció que en esta ocasión hubo un toque especial: “Esta vez me di el gusto. Lo vi como un desafío creativo. Es así que terminé el año e inicié este nuevo a pleno, pintando esta obra, ya que pactamos una fecha específica para poder enviárselo”.

Dirigiendo su atención a la parte técnica, Domínguez sostuvo: “Es una pintura de 1,80 m. x 1,10 m. aproximadamente. Realizada con óleos y acrílicos. Si bien intenté hacerla lo más parecida posible, también me di la libertad de darle mi toque respecto al color, la mancha y un poco de la composición”.

El gran protagonista en el jardín del artista caucetero

“Ha sido un trabajo rápido de una semana. No por decisión mía, sino por contratiempos que no pude dedicarle más tiempo. Con cierta vergüenza comento esto, ya que sé muy bien que una obra así merece todo el tiempo posible para ser realizada. Por eso es que en parte no busqué darle un acabado exquisito en lo referido a esfumados, transparencias, cambios de color que se ve que tiene la obra original. Vendría a ser una versión más acorde a la actualidad y la actitud de lo rápido”, añadió el artista de la tierra de la popular Fiesta de la Uva y el Vino.

“Es otro sueño cumplido. Me di cuenta que es una de esas obras que se quedaron en mi inconsciente desde muy chico. Que de alguna manera fue influyente en mi interés en el arte y en la representación de la figura humana”

Y, como en la vida misma, en el arte todo tiene que ver con todo. Así se pronunció Claudio buscando otro hilo conductor hacia la reproducción de ‘La creación de Adán”.

Un verano distinto y muy colorido en la casa de Claudio

“También lo tomo como un signo representativo de cierre de un año a pleno en el arte, con muy buenas noticias. Y un inicio del nuevo ciclo anual con todo lo que se viene. Justamente la obra se va a Córdoba y estamos planeando con mi esposa, que también es artista, una gira artística por esa hermosa provincia que tanto nos atrae. Haremos algunas exposiciones, dictaré unos seminarios en distintas partes como Villa General Belgrano y Río Ceballos. Entonces lo tomo como un preludio a lo que nos espera este año”, expresó el pintor, con la misma prestancia que une trazos sobre el lienzo.

Pero no será lo único que tiene pensado cumplir y disfrutar en uno 2022 que pronostica con “mucho arte y muchas cosas lindas por hacer. Habrá nuevos desafíos, como exponer internacionalmente en un par de países. Todo esto impulsado por el programa "Artistas emergentes argentinos", donde fui seleccionado junto a nueve artistas más de nuestro país. Pronto tendré más novedades de eso”.