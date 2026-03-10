Corte total en un tramo clave de la Circunvalación por trabajos de repavimentación

La Dirección Provincial de Vialidad informó que este miércoles 11 de marzo se realizará un corte total de tránsito en un sector de la Ruta Nacional A014, conocida como Avenida Circunvalación, debido a trabajos de repavimentación.

La interrupción de la circulación se extenderá entre las 7:00 y las 15:00 horas, período en el que las cuadrillas ejecutarán tareas destinadas a mejorar el estado de la calzada y optimizar las condiciones de circulación en la zona.

El corte afectará específicamente el egreso del anillo externo de la Avenida Circunvalación hacia la Ruta Nacional 20, un punto de alto flujo vehicular dentro del Gran San Juan.

Ante esta situación, desde Vialidad solicitaron a los conductores transitar con precaución en las inmediaciones del área intervenida, respetar las indicaciones del personal que trabajará en el lugar y atender la señalización preventiva y obligatoria que estará instalada durante el operativo.

Además, recomendaron planificar recorridos alternativos y considerar posibles demoras mientras se desarrollen las tareas de repavimentación.