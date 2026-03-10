martes 10 de marzo 2026

Repercusiones

José "Pepe" Villa, sobre el plan de retiros voluntarios de San Juan: "Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante"

El secretario general de UPCN apuntó contra el Gobierno nacional y advirtió que la situación económica "no da para más" debido a la caída de la coparticipación federal que recibe la provincia de San Juan, por lo que, es muy complicado hacerle frente a la grilla salarial de la administración pública.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (95)

Fuentes del Gobierno de San Juan confirmaron a Tiempo de San Juan que se habilitará un plan de retiros voluntarios para los empleados de la administración pública provincial, aunque aún no se determinaron los detalles ni de cómo ni de cuándo será. En este contexto, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN(, José "Pepe" Villa contó que viene reuniéndose con autoridades del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, para dialogar sobre el tema. "Es la salida más benévola que tiene el Gobierno, no hay coparticipación que aguante", manifestó.

Centro Cívico de San Juan.
El sindicalista apuntó contra el Gobierno nacional y la caída de la coparticipación que afecta a las provincias, ya que, según planteó, es imposible hacerle frente a la grilla salarial completa con los fondos que llegan a San Juan. de 2026. En ese período, la provincia dejó de percibir aproximadamente $30.868 millones, lo que representa un impacto significativo en las arcas provinciales. Solo en febrero, la baja interanual en términos reales se ubicó en torno al 8%.

Esta situación estalló después de que Tiempo de San Juan adelantara que el Gobierno piensa en llevar adelante este procedimiento. La iniciativa busca achicar una estructura que pasó de 36.000 trabajadores en 2019 a unos 50.000 en 2023. El esquema permitiría que quienes opten por dejar su cargo reciban una compensación económica, similar a una indemnización, y apuntaría principalmente a empleados cercanos a la jubilación o profesionales con oportunidades en el sector privado.

Desde el Gobierno indicaron que el peso de la masa salarial se volvió más difícil de sostener en un contexto de caída de los ingresos por coparticipación. A esto se suma el aumento del ítem antigüedad, que en 2023 pasó del 3% al 5%, encareciendo la grilla salarial.

Mientras tanto, aseguran que desde 2023 se viene trabajando en reorganizar áreas sensibles como Salud, donde no pueden incorporar nuevo personal a planta. El plan de retiros voluntarios, sostienen, también permitiría redistribuir recursos hacia sectores clave. La intención es que el programa se lance durante 2026, si se cumplen las previsiones del Ministerio de Economía provincial.

Qué piensa el resto de los sindicatos

José Díaz, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) indicó que, según su perspectiva, es un mecanismo dañino para los trabajadores, ya que muchos aceptan para poder llevar adelante sus actividades personales, pero se terminan gastando todo el dinero antes de poder cumplirlos. "No es cierto que hay 50.000 trabajadores en el Estado", advirtió.

