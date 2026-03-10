martes 10 de marzo 2026

Repatriados

El gobierno aseguró que 420 argentinos ya lograron salir de Emiratos Árabes

Los turistas varados por la guerra en Medio Oriente desataron polémica que incluyó hasta cartas al Chiqui Tapia.

Por Agencia NA
image

El canciller Pablo Quirno confirmó hoy que otros 62 ciudadanos argentinos afectados por el conflicto bélico en Medio Oriente salieron de los Emiratos Árabes Unidos en vuelos de la aerolínea Emirates con destino a Buenos Aires y San Pablo.

En total ya son más de 400 los argentinos que lograron abandonar ese país desde que la semana pasada se inició la ofensiva de los Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Con estas salidas, ya son 420 los argentinos que han dejado EAU desde la reanudación parcial de las operaciones aéreas”, detalló el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de X.

Los argentinos pudieron abandonar el país mediante vuelos programados por Emirates, en el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para asistir a los compatriotas que quedaron varados en la región por las restricciones en los vuelos en medio de los ataques áereos en la región.

El operativo se desarrolla en un contexto de alta complejidad logística, debido a la cancelación de numerosos vuelos y a la apertura intermitente del espacio aéreo en Medio Oriente.

En las últimas horas, Cancillería aseguró que el cronograma especial de vuelos desde Emiratos Árabes Unidos y otros países de la zona continúa activo para facilitar el regreso de los argentinos “de la manera más rápida y segura posible”.

