El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, informó que otros 97 ciudadanos argentinos lograron salir de los Emiratos Árabes Unidos en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, gracias a las gestiones diplomáticas realizadas por la Cancillería argentina y la embajada nacional en ese país.

Dolor de bolsillo El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios

A salvo "Sentí a mi abuela ayudarnos desde el cielo": el estremecedor relato de Manu Armoa tras escapar de la guerra en Medio Oriente

A través de su cuenta en la red social X, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario señaló que los argentinos pudieron abandonar el país mediante vuelos programados por la aerolínea Emirates, en el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para asistir a los compatriotas que quedaron varados en la región.

Más argentinos logran salir de Emiratos Árabes en medio del conflicto en Medio Oriente

Quirno también adelantó que otros 10 argentinos regresarán al país en las próximas horas, luego de gestiones realizadas por las embajadas argentinas en Etiopía y en Emiratos Árabes Unidos. Según precisó, viajarán desde Dubái en un vuelo de Ethiopian Airlines con escala en Addis Abeba antes de arribar a la Argentina.

El anuncio se suma al operativo que permitió que 248 ciudadanos argentinos regresaran al país en los últimos días desde Emiratos Árabes Unidos, sobre un total de 416 personas que habían sido identificadas en ese territorio en medio de las restricciones aéreas provocadas por el conflicto en la región.

Según explicó el Gobierno, el operativo se desarrolla en un contexto de alta complejidad logística, debido a la cancelación de numerosos vuelos y a la apertura intermitente del espacio aéreo en Medio Oriente.

En ese marco, Cancillería aseguró que el cronograma especial de vuelos desde Emiratos Árabes Unidos y otros países de la zona continúa activo para facilitar el regreso de los argentinos “de la manera más rápida y segura posible”.