"Sentí a mi abuela ayudarnos desde el cielo": el estremecedor relato de Manu Armoa tras escapar de la guerra en Medio Oriente

Con la emoción todavía a flor de piel y después de varios días de miedo, encierro e incertidumbre, el voleibolista sanjuanino Manuel Armoa Morel finalmente logró salir de Medio Oriente junto a su mamá Carla. Lo hizo en uno de los pocos vuelos que partieron rumbo a Sudamérica desde Dubái , dejando atrás una experiencia que él mismo describió como “una película de terror”.

“Escribo estas palabras con un nudo en la garganta”, comenzó relatando el jugador en un mensaje publicado en redes sociales mientras viajaba en el vuelo Emirates 261, que lo trasladaba desde Dubái hasta Guarulhos, en Brasil. Horas antes, él y su madre habían logrado abandonar Abu Dhabi, una ciudad que en cuestión de horas pasó de la normalidad a convertirse en escenario de ataques con misiles y drones.

Armoa se encontraba en Emiratos Árabes jugando para el Al Jazira Club y su mamá había viajado especialmente para visitarlo y presenciar la final de la liga. Pero el sábado 28 de febrero todo cambió: el conflicto en la región se intensificó y comenzaron los ataques dirigidos a bases militares y aeropuertos. Lo más increíble, según contó el propio jugador, fue que la final del torneo no se suspendió. El equipo debió trasladarse por carretera para disputar el partido en medio de la tensión. “Colaboré con 30 puntos, pero nuestras cabezas estaban en el cielo de Abu Dhabi”, recordó.

Después del partido llegaron las horas más difíciles. Durante varias noches madre e hijo permanecieron prácticamente encerrados dentro del departamento, tratando de mantenerse lejos de las ventanas por temor a una explosión cercana. Las alertas en los teléfonos sonaban constantemente mientras los sistemas de defensa interceptaban proyectiles en el aire.

“Encerrados en el baño, sin dormir, con el segundo subsuelo del estacionamiento como bunker, misiles en el cielo, explosiones y el teléfono sonando con alertas que decían ‘protéjase en un lugar seguro, estamos interceptando misiles’”, describió el sanjuanino.

La incertidumbre era total. Con el espacio aéreo cerrado y vuelos cancelados, salir del país parecía imposible. Ante ese panorama, madre e hijo incluso prepararon un pequeño kit de supervivencia por si la situación empeoraba.

“Armamos un pequeño kit de supervivencia. Fue horrible”, escribió Armoa. En medio del miedo, sin embargo, destacó la fortaleza de su mamá durante todo el proceso. “En medio del miedo tuve una certeza: la fuerza de mi mamá a mi lado. No tienen idea de todo lo que hizo para que hoy podamos estar contando esta historia”. El mensaje también incluyó una dedicatoria cargada de amor. “Sos increíble, mamá. Nunca vi a alguien tan guerrero como vos. No merecías vivir esto, pero nos tocó y por suerte lo pasamos juntos”.

Finalmente apareció la oportunidad de escapar. Tras varios días de espera, consiguieron lugar en uno de los pocos vuelos que partieron hacia Sudamérica. “Los primeros minutos de vuelo fueron clave para salir de la zona de peligro y que ninguno de los misiles que vimos sobre nuestras cabezas nos alcanzara”, relató.

Sobre el final de su mensaje, reflejó el impacto que le dejó la experiencia y el deseo de que el conflicto termine. “Deseo con todo mi corazón que pare la guerra y que los que decidieron quedarse estén bien. Y que de a poco sonidos y luces dejen de aparecer en mi cabeza”.

En esa despedida también apareció una imagen íntima, casi espiritual, que terminó marcando el tono de su testimonio: “Sentí a mi abuela ayudarnos desde el cielo”.