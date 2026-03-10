martes 10 de marzo 2026

Juicio abreviado

Pasará 10 meses en el Penal por robar caños de una obra en construcciónen Santa Lucía

La detención se produjo a pocos metros del lugar donde dejó los caños. El delincuente es reincidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Un hombre fue condenado a diez meses de prisión efectiva tras ser detenido por el robo de caños de metal en la localidad de Santa Lucía. El caso quedó caratulado como hurto simple y robo en grado de tentativa, y la sentencia se resolvió mediante juicio abreviado, unificando condenas previas.

El hecho se produjo el 7 de marzo de 2026, alrededor de las 11:50 horas, en un domicilio ubicado en Calle San Lorenzo 3093 Este. Según la investigación, el inmueble colinda con un descampado y su perímetro no estaba completamente cerrado, lo que permitió el fácil acceso del ahora aprehendido, Antonio Pedron.

Pedron se llevó dos caños de metal de aproximadamente seis metros de largo, que se encontraban dentro de una estructura metálica en el patio del domicilio. El propietario, que llegaba en ese momento, observó la situación y dio aviso al 911, siguiendo al sujeto por Calle San Lorenzo hasta Calle Colón, donde Pedron ingresó a un pasillo que conduce a Calle Leloir. En el inmueble ubicado en Leloir 1080 Norte, metros antes de Paula Albarracín de Sarmiento, dejó los caños y se retiró del lugar.

Al llegar la policía, entrevistaron al propietario del inmueble donde Pedron dejó los caños, quien confirmó que se trataba de un vecino conocido como Pedron David, que había pedido permiso para dejar los objetos asegurando que luego volvería a retirarlos. Con los datos aportados, el personal policial realizó un recorrido por la zona y logró aprehender al sujeto a unos 150 metros, en la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento y Medalla Milagrosa.

La causa estuvo a cargo de la fiscal Dra. Virginia Branca. En el juicio se declaró la reincidencia de Pedron y se unificaron las penas, quedando con diez meses de prisión efectiva y prisión preventiva hasta el cumplimiento de la condena.

