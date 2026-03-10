martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Debate abierto

El dilema de regular o prohibir el juego online: en San Juan se harán controles biométricos

Mientras Brasil impulsa la erradicación de los casinos virtuales para frenar las adicciones, el Gobierno de San Juan defiende un modelo de regulación estricta con controles biométricos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
(Imagen Ilustrativa Infobae)

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente decisión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de impulsar la prohibición de los casinos digitales para frenar el endeudamiento de las familias y la adicción al juego online reabrió con fuerza el debate en San Juan. La problemática, que afecta especialmente a jóvenes y adolescentes, pone sobre la mesa una discusión: ¿se puede eliminar el juego virtual o la única salida viable es su regulación bajo el ala del Estado?

Lee además
que paso con el control del juego online en san juan
Contra la ludopatía adolescente

Qué pasó con el control del juego online en San Juan
brasil: lula impulsa la prohibicion de los casinos digitales
Ludopatía

Brasil: Lula impulsa la prohibición de los casinos digitales

Juan Pablo Medina, presidente de la Caja de Acción Social de San Juan, analizó este escenario y calificó la intención de prohibir el acceso a estas plataformas como algo que "está dentro de los parámetros de un ideal inalcanzable". Según el funcionario, en diálogo con Estación Claridad, intentar erradicar por completo los casinos virtuales es "utópico" debido a la naturaleza misma de la tecnología y a que, históricamente, las prohibiciones absolutas no han logrado detener las conductas humanas, comparando la situación con la Ley Seca en Estados Unidos hace un siglo.

Para Medina, si Brasil avanza en ese sentido, se convertirá en un caso de estudio, pero advirtió que "lo único que van a lograr es que sea un caldo de cultivo para las mafias" y que el ámbito de internet se torne un mundo anárquico sin control.

El funcionario sostuvo que los usuarios, especialmente los más jóvenes que poseen amplios conocimientos tecnológicos, siempre encontrarán formas de sortear los bloqueos, como el uso de redes privadas virtuales (VPN), para acceder a sitios de otros países. Ante este panorama, el modelo sanjuanino no busca esquivar la batalla, sino enfrentarla a través de la "teoría de la segunda mejor opción", que consiste en regular y controlar una actividad que, de otro modo, operaría de forma clandestina y perjudicial.

Medina analizó que es preferible ofrecer una oferta de juego legal que garantice el juego responsable, pague impuestos y genere empleo en blanco, en lugar de dejar el terreno libre a sitios ilegales que no cumplen ningún requisito.

Cómo se controlará en San Juan

¿Qué modelo específico se busca aplicar en San Juan? Tras la sanción de una ley provincial específica se apela a la modernidad y exigencias técnicas. A diferencia del mercado clandestino, la reglamentación a esta norma provincial -que ya fue finalizada por la Caja de Acción Social y se encuentra para la firma del decreto reglamentario en el ámbito del Ministerio de Hacienda- impone requisitos de acceso sumamente estrictos. El funcionario destacó que para jugar legalmente en la provincia será obligatorio el uso de "métodos biométricos como los del banco" cada vez que se acceda a la cuenta, lo que impediría que un menor use el perfil de un adulto.

Incluso, la normativa contempla controles en segundo plano para verificar de manera aleatoria, mientras el usuario está jugando, si efectivamente el titular de la cuenta es quien está frente a la pantalla. El objetivo final es captar a quienes ya juegan en la clandestinidad y trasladarlos a un entorno donde el Estado pueda intervenir enviando mensajes de alerta ante posibles conductas patológicas y asegurar que los premios se cobren efectivamente.

Mientras se espera la firma definitiva del decreto para poner en plena vigencia estas herramientas, las autoridades continúan monitoreando y bloqueando cientos de sitios ilegales que vuelven a aparecer constantemente. Se considera que la educación y la prevención siguen siendo los pilares fundamentales para acompañar esta regulación técnica.

Temas
Seguí leyendo

El jueves le INDEC informará el dato de inflación: ¿Qué esperan los expertos?

Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25

Competencia entre bancos: el Nación y el Provincia anunciaron crédito en dólares a tasa cero para el agro

El Gobierno anunció la ampliación de los créditos para productores ganaderos

El Gobierno ratificó su intención de "continuar con la baja de las retenciones en la Argentina"

Caso LIBRA: la abogada Natalia Volosin será la primera citada para declarar

El gobierno multó a FATE por no pagar los salarios en conciliación obligatoria

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno aplico la reforma laboral y udap levanto la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Te Puede Interesar

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Por Luz Ochoa
Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25
Medida de fuerza

Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25

A caballo y con 18 años: la postal que todavía resiste en Tamberías
Historias

A caballo y con 18 años: la postal que todavía resiste en Tamberías

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Debate abierto

El dilema de regular o prohibir el juego online: en San Juan se harán controles biométricos

Hospital Rawson.
Estrategia

San Juan judicializa deudas de obras sociales mientras los hospitales atienden un 60% más de pacientes