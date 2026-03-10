El dilema de regular o prohibir el juego online: en San Juan se harán controles biométricos

La reciente decisión del presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , de impulsar la prohibición de los casinos digitales para frenar el endeudamiento de las familias y la adicción al juego online reabrió con fuerza el debate en San Juan. La problemática, que afecta especialmente a jóvenes y adolescentes, pone sobre la mesa una discusión: ¿se puede eliminar el juego virtual o la única salida viable es su regulación bajo el ala del Estado?

Juan Pablo Medina, presidente de la Caja de Acción Social de San Juan , analizó este escenario y calificó la intención de prohibir el acceso a estas plataformas como algo que "está dentro de los parámetros de un ideal inalcanzable". Según el funcionario, en diálogo con Estación Claridad, intentar erradicar por completo los casinos virtuales es "utópico" debido a la naturaleza misma de la tecnología y a que, históricamente, las prohibiciones absolutas no han logrado detener las conductas humanas, comparando la situación con la Ley Seca en Estados Unidos hace un siglo.

Para Medina, si Brasil avanza en ese sentido, se convertirá en un caso de estudio, pero advirtió que "lo único que van a lograr es que sea un caldo de cultivo para las mafias" y que el ámbito de internet se torne un mundo anárquico sin control.

El funcionario sostuvo que los usuarios, especialmente los más jóvenes que poseen amplios conocimientos tecnológicos, siempre encontrarán formas de sortear los bloqueos, como el uso de redes privadas virtuales (VPN), para acceder a sitios de otros países. Ante este panorama, el modelo sanjuanino no busca esquivar la batalla, sino enfrentarla a través de la "teoría de la segunda mejor opción", que consiste en regular y controlar una actividad que, de otro modo, operaría de forma clandestina y perjudicial.

Medina analizó que es preferible ofrecer una oferta de juego legal que garantice el juego responsable, pague impuestos y genere empleo en blanco, en lugar de dejar el terreno libre a sitios ilegales que no cumplen ningún requisito.

Cómo se controlará en San Juan

¿Qué modelo específico se busca aplicar en San Juan? Tras la sanción de una ley provincial específica se apela a la modernidad y exigencias técnicas. A diferencia del mercado clandestino, la reglamentación a esta norma provincial -que ya fue finalizada por la Caja de Acción Social y se encuentra para la firma del decreto reglamentario en el ámbito del Ministerio de Hacienda- impone requisitos de acceso sumamente estrictos. El funcionario destacó que para jugar legalmente en la provincia será obligatorio el uso de "métodos biométricos como los del banco" cada vez que se acceda a la cuenta, lo que impediría que un menor use el perfil de un adulto.

Incluso, la normativa contempla controles en segundo plano para verificar de manera aleatoria, mientras el usuario está jugando, si efectivamente el titular de la cuenta es quien está frente a la pantalla. El objetivo final es captar a quienes ya juegan en la clandestinidad y trasladarlos a un entorno donde el Estado pueda intervenir enviando mensajes de alerta ante posibles conductas patológicas y asegurar que los premios se cobren efectivamente.

Mientras se espera la firma definitiva del decreto para poner en plena vigencia estas herramientas, las autoridades continúan monitoreando y bloqueando cientos de sitios ilegales que vuelven a aparecer constantemente. Se considera que la educación y la prevención siguen siendo los pilares fundamentales para acompañar esta regulación técnica.