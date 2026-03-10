martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Expoagro

El Gobierno anunció la ampliación de los créditos para productores ganaderos

Se trata de los créditos sobre el valor producto que habían agotado cupos; lo anunció en conjunto con el BICE.

Por Agencia NA
image

El Gobierno y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) anunció este martes la ampliación de los créditos sobre el valor producto, que habían agotado cupos, para permitir a los productores mantener una cuota en base a lo que producen.

Lee además
por la agenda internacional, javier milei no ira a expoagro
Faltazo

Por la agenda internacional, Javier Milei no irá a Expoagro
el jueves le indec informara el dato de inflacion: ¿que esperan los expertos?
Estadísticas

El jueves le INDEC informará el dato de inflación: ¿Qué esperan los expertos?

“Valor producto: uno paga la cuota en base a la cantidad de kilos que produce. si baja el precio, se alarga más el préstamo”, manifestó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.

En el marco de la Expoagro, el funcionario explicó que “si el productor pagó una cuota de 300 kilos, paga lo mismo, sin importar si sube o baja”.

El anuncio se dio dentro del panel denominado “Anuncio de créditos para el sector ganadero”, donde Iraeta argumentó que la línea de crédito consiste en el “engorde y recrea de animales”.

“Consiste en que es un sistema de valor producto. Uno paga la cuota en lo que produce, en la cantidad de kilos que produce. Si baja el precio, se alarga un poco el préstamo, paga más cuota; pero el productor sabe que si él contrató para pagar el crédito una cuota de 300 kilos de novillo, con 300 kilos de novillo se libera, suba o baje el precio”, detalló.

En ese sentido se expresó también el presidente del BICE, Maximiliano Voss, quien afianzó la idea del crédito en el producto.

“A partir de ahí toda su estructura productiva va a estar sometida a esos kilos de novillo, independientemente de lo que suceda en la macro, la micro, el tipo de cambio o cualquiera de las variables que nos marca el productor”.

Según Voss, resulta “complejo” desde el punto de vista del banco dado las “normas regulatorias”, mientras que desde el punto de vista del productor resulta “muy fácil de entender”.

Esta línea de crédito ya había sido anunciada durante en La Rural del 2025, donde Iraeta y Voss lanzaron, por primera vez, esta nueva financiación. “Hoy, habiendo tenido tanto éxito, venimos a ampliar los cupos”.

“Esta línea que lanzamos no es solamente para que haya más cabezas por hectárea, sino para que haya más kilos por cabeza y más kilos producidos. Y que esa integración que se hace de distintos eslabones de la cadena pueda consolidarse y realizarse por el mismo productor. Entonces, a grandes rasgos, vamos a un esquema no solo de ampliación de stock, sino de ampliación de kilos”, afirmó el titular del BICE.

El crédito es sostenible, dijo, dado que tiene "mora cero" desde que fue lanzada": “No hay pérdida alguna. Y evidentemente es un bien preciado por parte del tomador del crédito porque no lo quiere perder”.

Sobre el cierre, Voss adelantó que acompañarán “a fondo” al sector agroindustrial y a los productores del campo, dado que “así nos lo pide el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo".

En qué consiste el crédito en el producto

  • El financiamiento se otorga en UVA con una tasa fija nominal anual.
  • Las cuotas se fijan en kilos de novillo y se pagan en pesos al valor del Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG) publicado por el Mercado Agroganadero S.A. la semana anterior a la fecha de pago.
  • El productor abona una cuota fija y constante: la cantidad de kilos por mes es siempre la misma y nunca cambia.
  • El plazo es de 60 meses, pero flexible: en caso de existir alguna variación del precio del producto, lo único que cambia es la cantidad de meses que se tarda en repagar el préstamo.
  • Si el precio del kilo no acompaña el aumento del índice CER, el crédito se extiende automáticamente, si el precio sube por arriba del índice CER, el préstamo se acorta automáticamente.
  • Monto máximo: hasta $800 millones por productor.
  • Plazo: inversión de asta 60 meses, que puede reducirse o extenderse según la variación del precio del kilo INMAG (sin excederse de 84 meses); con un capital de trabajo de hasta 36 meses ajustable (sin excederse de 48 meses).
  • Beneficiarios: personas humanas o jurídicas que sean MiPyMEs registradas y dedicadas a la cría, ciclo completo y/o cabaña de ganado bovino para carne; con 5 años de actividad comprobada en el sector.

Junto a Iraeta participaron el presidente del BICE, Maximiliano Voss; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; y los asesores del Ministerio de Economía Felipe Núñez y Martín Vauthier.

Temas
Seguí leyendo

Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25

Competencia entre bancos: el Nación y el Provincia anunciaron crédito en dólares a tasa cero para el agro

El Gobierno ratificó su intención de "continuar con la baja de las retenciones en la Argentina"

El dilema de regular o prohibir el juego online: en San Juan se harán controles biométricos

Caso LIBRA: la abogada Natalia Volosin será la primera citada para declarar

El gobierno multó a FATE por no pagar los salarios en conciliación obligatoria

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Orrego participó en la apertura de Argentina Week en Nueva York junto al presidente Javier Milei

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno aplico la reforma laboral y udap levanto la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Te Puede Interesar

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Por Luz Ochoa
Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25
Medida de fuerza

Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25

A caballo y con 18 años: la postal que todavía resiste en Tamberías
Historias

A caballo y con 18 años: la postal que todavía resiste en Tamberías

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Debate abierto

El dilema de regular o prohibir el juego online: en San Juan se harán controles biométricos

Hospital Rawson.
Estrategia

San Juan judicializa deudas de obras sociales mientras los hospitales atienden un 60% más de pacientes