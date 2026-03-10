El Gobierno anunció la ampliación de los créditos para productores ganaderos

El Gobierno y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) anunció este martes la ampliación de los créditos sobre el valor producto, que habían agotado cupos, para permitir a los productores mantener una cuota en base a lo que producen.

“Valor producto: uno paga la cuota en base a la cantidad de kilos que produce. si baja el precio, se alarga más el préstamo” , manifestó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta .

En el marco de la Expoagro, el funcionario explicó que “si el productor pagó una cuota de 300 kilos, paga lo mismo, sin importar si sube o baja”.

El anuncio se dio dentro del panel denominado “Anuncio de créditos para el sector ganadero”, donde Iraeta argumentó que la línea de crédito consiste en el “engorde y recrea de animales”.

“Consiste en que es un sistema de valor producto. Uno paga la cuota en lo que produce, en la cantidad de kilos que produce. Si baja el precio, se alarga un poco el préstamo, paga más cuota; pero el productor sabe que si él contrató para pagar el crédito una cuota de 300 kilos de novillo, con 300 kilos de novillo se libera, suba o baje el precio”, detalló.

En ese sentido se expresó también el presidente del BICE, Maximiliano Voss, quien afianzó la idea del crédito en el producto.

“A partir de ahí toda su estructura productiva va a estar sometida a esos kilos de novillo, independientemente de lo que suceda en la macro, la micro, el tipo de cambio o cualquiera de las variables que nos marca el productor”.

Según Voss, resulta “complejo” desde el punto de vista del banco dado las “normas regulatorias”, mientras que desde el punto de vista del productor resulta “muy fácil de entender”.

Esta línea de crédito ya había sido anunciada durante en La Rural del 2025, donde Iraeta y Voss lanzaron, por primera vez, esta nueva financiación. “Hoy, habiendo tenido tanto éxito, venimos a ampliar los cupos”.

“Esta línea que lanzamos no es solamente para que haya más cabezas por hectárea, sino para que haya más kilos por cabeza y más kilos producidos. Y que esa integración que se hace de distintos eslabones de la cadena pueda consolidarse y realizarse por el mismo productor. Entonces, a grandes rasgos, vamos a un esquema no solo de ampliación de stock, sino de ampliación de kilos”, afirmó el titular del BICE.

El crédito es sostenible, dijo, dado que tiene "mora cero" desde que fue lanzada": “No hay pérdida alguna. Y evidentemente es un bien preciado por parte del tomador del crédito porque no lo quiere perder”.

Sobre el cierre, Voss adelantó que acompañarán “a fondo” al sector agroindustrial y a los productores del campo, dado que “así nos lo pide el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo".

En qué consiste el crédito en el producto

El financiamiento se otorga en UVA con una tasa fija nominal anual.

Las cuotas se fijan en kilos de novillo y se pagan en pesos al valor del Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG) publicado por el Mercado Agroganadero S.A. la semana anterior a la fecha de pago.

El productor abona una cuota fija y constante: la cantidad de kilos por mes es siempre la misma y nunca cambia.

El plazo es de 60 meses, pero flexible: en caso de existir alguna variación del precio del producto, lo único que cambia es la cantidad de meses que se tarda en repagar el préstamo.

Si el precio del kilo no acompaña el aumento del índice CER, el crédito se extiende automáticamente, si el precio sube por arriba del índice CER, el préstamo se acorta automáticamente.

Monto máximo: hasta $800 millones por productor.

Plazo: inversión de asta 60 meses, que puede reducirse o extenderse según la variación del precio del kilo INMAG (sin excederse de 84 meses); con un capital de trabajo de hasta 36 meses ajustable (sin excederse de 48 meses).

Beneficiarios: personas humanas o jurídicas que sean MiPyMEs registradas y dedicadas a la cría, ciclo completo y/o cabaña de ganado bovino para carne; con 5 años de actividad comprobada en el sector.

Junto a Iraeta participaron el presidente del BICE, Maximiliano Voss; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; y los asesores del Ministerio de Economía Felipe Núñez y Martín Vauthier.