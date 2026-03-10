El jueves el INDEC informará el dato de inflación: ¿Qué esperan los expertos?

Para febrero de 2026, la inflación mensual en Argentina se proyecta en torno al 2,7% - 2,8% mensual. Al menos ese dato estimaron las consultoras en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Video Milei dijo cuándo empezará la inflación con cero y apuntó contra el kirchnerismo: "No me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri"

Esta cifra representa una ligera desaceleración respecto de enero de 2026, marcando una tendencia de estabilización en la primera parte del año. En tanto, el costo de vida en la Ciudad arrojó un 2,6%.

Varias consultoras privadas proyectan entre 2,7% y 2,9% mensual. En cuanto a la inflación acumulada 2026, el mercado ajustó sus proyecciones al alza, estimando un 26,1% para todo el 2026.

El presidente Javier Milei disertó este martes en la apertura de la Argentina Week 2026 en Nueva York, adonde asistió acompañado por una gran comitiva, dentro de la cual se encontraba el titular del Banco Central, Santiago Bausili, a quien le aseguró que pronto le "saldrán dólares de las orejas" dado que estimó que el país se verá "favorecido" en el marco de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

“Frente a un shock que asumo transitorio de lo que está pasando en el mundo, porque los buenos vamos a ganar, aun en esta coyuntura transitoria, a la Argentina le mejoran los términos de intercambio; por lo tanto, con hacer las cosas bien, paga”, aseguró Milei durante su discurso.

Sin embargo, el mandatario también le advirtió que ese aumento de dólares “no se vayan a inflación, por favor, o sea, cuidado cómo los compras...”. Hizo una pausa y agregó: “Ya sabés que si fuera por mí... Pero no me voy a meter”.