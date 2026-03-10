martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estadísticas

El jueves el INDEC informará el dato de inflación: ¿Qué esperan los expertos?

Tras conocerse el dato de costo de vida en CABA, que fue del 2,6%, hay más variables para estimar el costo de vida del mes anterior.

Por Agencia NA
image

Para febrero de 2026, la inflación mensual en Argentina se proyecta en torno al 2,7% - 2,8% mensual. Al menos ese dato estimaron las consultoras en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Lee además
milei dijo cuando empezara la inflacion con cero y apunto contra el kirchnerismo: no me van a llevar puesto como lo hicieron con macri
Video

Milei dijo cuándo empezará la inflación con cero y apuntó contra el kirchnerismo: "No me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri"
dobladez cuestiono el paro medico y aseguro que los salarios le ganan a la inflacion
Tironeo

Dobladez cuestionó el paro médico y aseguró que los salarios le ganan a la inflación

Esta cifra representa una ligera desaceleración respecto de enero de 2026, marcando una tendencia de estabilización en la primera parte del año. En tanto, el costo de vida en la Ciudad arrojó un 2,6%.

Varias consultoras privadas proyectan entre 2,7% y 2,9% mensual. En cuanto a la inflación acumulada 2026, el mercado ajustó sus proyecciones al alza, estimando un 26,1% para todo el 2026.

El presidente Javier Milei disertó este martes en la apertura de la Argentina Week 2026 en Nueva York, adonde asistió acompañado por una gran comitiva, dentro de la cual se encontraba el titular del Banco Central, Santiago Bausili, a quien le aseguró que pronto le "saldrán dólares de las orejas" dado que estimó que el país se verá "favorecido" en el marco de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

“Frente a un shock que asumo transitorio de lo que está pasando en el mundo, porque los buenos vamos a ganar, aun en esta coyuntura transitoria, a la Argentina le mejoran los términos de intercambio; por lo tanto, con hacer las cosas bien, paga”, aseguró Milei durante su discurso.

Sin embargo, el mandatario también le advirtió que ese aumento de dólares “no se vayan a inflación, por favor, o sea, cuidado cómo los compras...”. Hizo una pausa y agregó: “Ya sabés que si fuera por mí... Pero no me voy a meter”.

Seguí leyendo

Vandalizaron las oficinas de un senador nacional cuyano

Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25

Competencia entre bancos: el Nación y el Provincia anunciaron crédito en dólares a tasa cero para el agro

El Gobierno anunció la ampliación de los créditos para productores ganaderos

El Gobierno ratificó su intención de "continuar con la baja de las retenciones en la Argentina"

El dilema de regular o prohibir el juego online: en San Juan se harán controles biométricos

Caso LIBRA: la abogada Natalia Volosin será la primera citada para declarar

El gobierno multó a FATE por no pagar los salarios en conciliación obligatoria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno aplico la reforma laboral y udap levanto la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Te Puede Interesar

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Por Luz Ochoa
Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25
Medida de fuerza

Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25

A caballo y con 18 años: la postal que todavía resiste en Tamberías
Historias

A caballo y con 18 años: la postal que todavía resiste en Tamberías

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Debate abierto

El dilema de regular o prohibir el juego online: en San Juan se harán controles biométricos

Hospital Rawson.
Estrategia

San Juan judicializa deudas de obras sociales mientras los hospitales atienden un 60% más de pacientes