Dobladez cuestionó el paro médico y aseguró que los salarios le ganan a la inflación

"El índice de inflación ha sido superado en el sueldo del personal de salud ampliamente", sentenció este lunes el ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez , al referirse al reciente anuncio de una medida de fuerza por parte del Sindicato Médico . El funcionario manifestó su sorpresa ante la convocatoria a un paro de 48 horas previsto para los días 18 y 19 de este mes, señalando que la noticia se conoció a través de las redes sociales de manera informal, justo cuando el Gobierno mantenía abierta una mesa de negociación y tenía prevista una reunión con el sindicato.

El argumento principal de la cartera sanitaria se sostiene en las estadísticas de los periodos recientes, donde aseguran que los haberes del sector han mantenido una ventaja real sobre el costo de vida. Según detalló el ministro en rueda de prensa, durante el 2024, frente a una inflación del 113%, el personal recibió un incremento del 123%, mientras que en el 2025 la suba alcanzó el 44% frente a un índice inflacionario del 31%.

Dobladez rechazó las versiones que hablan de un congelamiento salarial, argumentando que se ha ofrecido un 5% de incremento para el mes de marzo y que se continúan aplicando diversos ítems diferenciales que se vienen implementando desde hace diez meses.

Dentro de la estructura de incrementos, el Gobierno destacó la aplicación de conceptos basados en la "meritocracia" y la especialización profesional. Estos incluyen un ítem por profesionalismo del 3% mensual, que ya acumula un 30%, además de un adicional equivalente para aquellos trabajadores que cuenten con una especialidad certificada.

Estas medidas, que según el funcionario buscan diferenciar la formación técnica en todas las profesiones del área, se complementan con un proceso de regularización de personal contratado y pases de ley para equiparar el escalafón sanitario, aunque el ministro reconoció que se trata de un proceso largo debido a la falta de cargos heredada de gestiones anteriores.

En un contexto de alta presión asistencial, donde la demanda en los centros de salud ha crecido un 60% respecto al año 2023, el Ejecutivo hizo un llamado a la responsabilidad institucional de los gremios. Dobladez enfatizó que generar un estado de zozobra con una huelga no es gratuito para la población, ya que afecta directamente a quienes tienen cirugías y estudios complementarios programados. Si bien el funcionario no cuestionó el derecho constitucional al reclamo, instó a resolver las diferencias en la mesa de diálogo para llevar tranquilidad a los pacientes que dependen exclusivamente del sistema público de salud.