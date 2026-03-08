domingo 8 de marzo 2026

En 9 de Julio

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas

La Vicepresidenta estuvo este domingo por la tarde en San Juan, donde se desplegó un operativo de seguridad para su viaje a Buenos Aires, tras visitar Mendoza. "Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer", dijo el último sábado a Tiempo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el lugar se montó un importante dispositivo de seguridad del que participaron efectivos del Grupo de Acción Motorizada (GAM), Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y bomberos, lo que generó sorpresa entre turistas y pasajeros que aguardaban en el aeropuerto por la cantidad de integrantes de distintas fuerzas que se concentraron en la zona.

image
image

A pesar del movimiento que generó el operativo, desde el aeropuerto indicaron a este diario que la presencia de la funcionaria nacional no alteró demasiado la rutina habitual de la terminal aérea.

La llegada de Villarruel a San Juan se había concretado minutos antes, cerca de las 17, cuando aterrizó en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento junto a su comitiva. Según fuentes calificadas, el traslado desde Mendoza vía terrestre.

De acuerdo a esas mismas fuentes, la vicepresidenta decidió viajar a San Juan luego de que no consiguiera vuelos de regreso desde Mendoza hacia Buenos Aires. Por ese motivo, ya desde días previos estaba previsto que hiciera un breve paso por territorio sanjuanino.

image
image

La visita se produjo apenas un día después de su participación en el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina, realizado en el Park Hyatt Mendoza, en el marco de las actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Durante ese evento, Villarruel había adelantado a Tiempo que tenía previsto viajar a San Juan, ya que era una de las cuatro provincias que todavía no había visitado desde el inicio de la gestión nacional. Con su paso de este domingo, aunque breve y marcado por un operativo relámpago en el aeropuerto, la vicepresidenta cumplió finalmente con ese objetivo. "Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer", expresó.

