sábado 7 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Menores que delinquen

La baja de la edad de imputabilidad desafía la infraestructura en el Penal de Chimbas

Carlos Suárez, jefe del Servicio Penitenciario Provincial, analizó cómo la reforma impactará en la infraestructura actual y la necesidad de financiamiento nacional para nuevos centros de alojamiento. Ya hay programas diferenciados para jóvenes en la cárcel chimbera. La radiografía de los menores en conflicto con la ley en San Juan.

Por Miriam Walter
La baja de la edad de imputabilidad de delitos ya es ley en Argentina.&nbsp;

La baja de la edad de imputabilidad de delitos ya es ley en Argentina. 

La reciente aprobación del Régimen Penal Juvenil cambia todo el panorama judicial argentino al reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, ya genera debate sobre cómo se aplicará en las provincias, y en San Juan ya está en análisis el desafío de la implementación, sobre todo porque ya es un problema conocido el del poco espacio en la cárcel chimbera. Ya se les complica con el sistema acusatorio, mucho más complejo sería alojar los menores que delinquen, bajo este nuevo esquema.

Lee además
El Instituto de Menores Nazario Benavídez, el único lugar apto para alojar menores de edad detenidos en San Juan. 
Opinión

Media sanción al Régimen Penal Juvenil: Colombo pidió que San Juan acompañe la baja de la edad de imputabilidad
reforma penal: el senado aprobo la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 anos
Congreso

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

La nueva normativa, impulsada para casos de delitos graves como homicidios, robos violentos y narcotráfico, establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años pueden ser procesados y recibir penas adaptadas, con un máximo de 15 años de prisión para los crímenes más graves. Sin embargo, la ley también contempla regímenes de libertad restringida o tareas comunitarias para penas menores, y ratifica la prohibición terminante de que los menores convivan con internos adultos

Un punto sensible para las provincias es el financiamiento, ya que la implementación de estos nuevos estándares requiere de partidas presupuestarias específicas que la Nación debe garantizar para evitar que la ley se convierta en letra muerta. Para lograr los votos en el Congreso, la gestión de Javier Milei tuvo que prometer una partida de más de $ 23.700 millones para financiar la aplicación del sistema y habilitar a las provincias a firmar convenios con el Gobierno.

En San Juan, quien habló de los ejes para el abordaje local es el director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez, quien, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, aclaró que los efectos de esta ley en el Penal de Chimbas no serán de carácter inmediato. El funcionario puntualizó que el destino inicial de los menores afectados por la baja de imputabilidad no es el penal común, sino instituciones especializadas como el centro socioeducativo Nazario Benavídez, bajo la estricta tutela del Juzgado de Menores.

image
El Nazario Benavídez, ubicado en Zonda, ya alberga a menores en conflicto con la ley en San Juan.

El Nazario Benavídez, ubicado en Zonda, ya alberga a menores en conflicto con la ley en San Juan.

Al respecto, Suárez señaló que el ingreso a la cárcel de mayores sería una instancia posterior y gradual. "En principio ese chico va a ir a un instituto como el Nazario Benavidez, que es donde van a ir a cumplir pena en ese lugar, con el Juzgado de Menores que va a estar a cargo en el seguimiento a estos chicos. Y luego esos chicos, probablemente, en un futuro pueden, de acuerdo al programa tratamiento y la evaluación que hayan podido tener dentro de ese lugar de alojamiento, venir al Servicio Penitenciario. Pero eso no va a ser mañana. Es muy probable que tengamos un proceso de tiempo como para ver cómo va evolucionando eso, Pero sí tenemos que ir también nosotros reprogramándonos para recibir a esos chicos que posiblemente van a venir".

En este marco, a pesar de esta gradualidad, el Servicio Penitenciario sanjuanino ya empezó un proceso de reprogramación interna para adaptarse a la futura recepción de estos jóvenes. Actualmente, la institución cuenta con una población joven de aproximadamente 15 internos de entre 18 y 25 años con condenas superiores a los 3 o 10 años que, aunque se encuentran en la población general, reciben un abordaje específico. No obstante, el corazón de la estrategia actual es el programa de jóvenes adultos, destinado a internos de entre 18 y 21 años (con posibilidad de extenderse hasta los 25 años según evaluación técnica) que cumplen condenas cortas, menores a tres años. Este programa busca evitar la reincidencia mediante un equipo interdisciplinario que trabaja con el entorno familiar y se enfoca en la educación y la capacitación laboral, logrando resultados positivos en la reinserción social de quienes recuperan su libertad. Según el director, se ha podido lograr que la mayoría de los jóvenes bajo el programa que se pudieron ir en libertad no vuelvan a la cárcel, es decir, no reinciden.

La sectorización es un pilar fundamental en el Penal de Chimbas, según destacó Suárez para manejar el impacto de la ley y los cambios del sistema acusatorio. Habló de la necesidad de separar a quienes ingresan por pocos meses de aquellos que cumplen penas de cadena perpetua, destacando que el sistema actual obliga a trabajar en la agrupación y clasificación para implementar programas efectivos. Suárez afirmó sobre este punto que se debe trabajar en la clasificación y categorización de las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta que estos nuevos cambios a nivel judicial con flagrancia y sistema acusatorio traen condenas cortas, y este programa de jóvenes adultos para chicos entre 18 y 21 años permite sectorizarlos y darles un programa específico.

Así, la infraestructura no es un tema menor, el Penal de Chimbas enfrenta el desafío de una superpoblación que ronda los 1.850 internos, lo que ha llevado a la habilitación de nuevas estructuras como el Sector 5 y los novedosos sistemas modulares que actualmente están en proceso de equipamiento, más un nuevo pabellón que se empezaría a construir este año que será el Sector 6. Suárez explicó que estas obras permitirán nivelar la población penal y trabajar mejor en la clasificación por edad y condena, aunque advirtió que una vez que estos sectores se completen, la provincia volverá a enfrentar problemas de capacidad si no se piensa en un nuevo complejo.

image

Menores en conflicto con la ley en San Juan

La información estadística más reciente disponible sobre la situación de los menores en la provincia se desprende del Informe Mapa de Niños, Niñas y Adolescentes con Intervención Penal de la República Argentina de 2024, elaborado por la Base General de Datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y publicado en diciembre de 2025. Los datos correspondientes a San Juan reflejan casos donde se ha podido declarar el auto de responsabilidad penal en los Juzgados de Niñez y Adolescencia de la provincia. Estos números constituyen la última base estadística consolidada para entender el universo que la nueva ley penal juvenil pretende regular a nivel local.

Según este relevamiento, durante el año 2024 se registraron 99 niños, niñas y adolescentes con intervención penal en la jurisdicción. El informe detalla que la población con intervención penal en San Juan es mayoritariamente masculina, con un 92,9% de varones frente a un 7,1% de mujeres.

En cuanto al rango etario, los datos muestran que el 20,2% de los casos involucra a menores de hasta 12 años, mientras que el 7,1% corresponde a los 14 años y el 6,1% a los 15 años. Es notable que un 44,4% de los registros pertenecen a individuos que ya superaron los 18 años al momento del relevamiento.

Respecto al tipo de delitos investigados en esta población, la mayor incidencia se encuentra en los delitos contra la propiedad con un 37,4%, seguidos por los delitos contra la integridad sexual en un 33%, delitos contra las personas con un 13,2%, las infracciones a leyes especiales/otros con un 11%, contra la libertad 4,4% y contra la administración pública en un 1,1%.

image

Temas
Seguí leyendo

Baja de edad de imputabilidad: familiares de víctimas hablaron de "esperanza"

Javier Milei ya está en Nueva York: ¿cuáles son las actividades que hará?

Quién es la nueva incorporación que hará Luis Caputo al equipo económico

En medio del conflicto con Estados Unidos, qué hay detrás de la llegada de una comitiva china al Observatorio Félix Aguilar

La Junta Nacional de UPCN rechazó el pedido de la oposición y la única lista válida sería la de Villa

"Escudo de las Américas": junto a Milei y otros líderes, Trump anunció una alianza regional para enfrentar al narcoterrorismo y a China

La Vicegobernadora de Mendoza a Tiempo: "Tenemos que aprender de San Juan sobre minería, nos llevan 20 años de ventaja"

Victoria Villarruel a TSJ: "Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Observatorio Félix Aguilar. 
Vínculos internacionales

En medio del conflicto con Estados Unidos, qué hay detrás de la llegada de una comitiva china al Observatorio Félix Aguilar

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan

Así se ve hoy la calle Amable Jones. video
El drone de Tiempo 

Se viene una "doble vía" para descogestionar la Libertador: cómo será y cómo se ve hoy desde el cielo

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos
De no creer

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo
Video

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia
Lamentable

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Te Puede Interesar

La baja de la edad de imputabilidad de delitos ya es ley en Argentina. 
Menores que delinquen

La baja de la edad de imputabilidad desafía la infraestructura en el Penal de Chimbas

Por Miriam Walter
Ahora, el alerta por tormentas rige para todo San Juan.
Hay alerta

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

El otro Bonomo: creció entre radios, siguió los pasos de su familia y ahora tendrá su propio programa deportivo
Historia

El otro Bonomo: creció entre radios, siguió los pasos de su familia y ahora tendrá su propio programa deportivo

Imagen ilustrativa. 
Tribunales

Un sanjuanino que abusó de sus tres hijos iba a empezar a ser juzgado y desapareció

Imagen archivo del viejo torneo Federal B.
Como el viejo Federal B

Atención fútbol sanjuanino: la AFA crea un nuevo torneo y hay nuevo mapa del ascenso