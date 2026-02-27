viernes 27 de febrero 2026

Régimen penal juvenil

Baja de edad de imputabilidad: familiares de víctimas hablaron de "esperanza"

Hoy el Senado convirtió en ley la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Por Agencia NA
image

Familiares de víctimas de homicidios, en manos de menores de edad, consideraron “un logro” y se mostraron emocionados frente a la reforma penal aprobada por el Senado que baja la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, con la modificación de la Ley Penal Juvenil.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Paola Eiroa, madre de Ezequiel Altamira, quien fue asesinado a la salida del boliche bailable Club Leloir, en 2015, señaló que están “muy contentos todos”, así como destacó que durante la sesión se mostró “mucho respeto” hacia los allegados presentes.

Por su parte, Laura, la madre de Lara Fernández, la adolescente de 17 años asesinada por delincuentes, contó a NA: “Esto es una esperanza para todos los argentinos, es una herramienta. Tendría que haber salido hace mucho tiempo atrás y así, quizás, los asesinos de todos los que estamos hoy en el Senado (…) habríamos tenido un poco de justicia”.

“Estamos contentos, emocionados y agradecidos con todo senador que votó la aprobación. Agradezco a cada uno de los 149 diputados, también. Es un cambio enorme para el país”, cerró Fernández.

Bruno Rugna, parte del equipo de abogados que representa a Romina Monzón, la mamá de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado de 23 puñaladas por menores de edad en la provincia de Santa Fe, sostuvo que la medida “es un punto de inflexión”, al tiempo en que se mostró “contento por lo que se pudo hacer”.

Romina, días atrás, había convocado a una marcha en apoyo a la legislación y en memoria de su hijo.

En línea, María Eugenia Rodríguez, madre de Uma Aguilera, la niña de 9 años asesinada de un disparo durante un intento de robo en Lomas de Zamora, se mostró conmocionada: “La verdad es una mezcla de sentimientos”.

Por su parte, Marcos Gómez, el padre de Kim Gómez que fue asesinada en La Plata durante un robo, compartió una extensa dedicatoria en redes sociales: “Me siento triste y tranquilo al mismo tiempo. Hoy tuve que tomar una decisión con el corazón. Era el último día del juicio donde podía llegar a hablar y contarles quién fuiste, a los jueces, la fiscal y la defensa, pero no fui y me duele no haber estado”.

Sin embargo, Marcos enfatizó: “Se trató la ley que peleo desde hace mucho, que ni a mi ni a vos nos va a servir para algo porque llega tarde para nosotros, pero estoy seguro que para muchos va a ser muy importante. Vine a poner la cara para que sientan vergüenza cuando me miren a los ojos”.

“No hay mejor ley o manera de cambiar las cosas con educación recuperando los valores que se perdieron”, cerró Gómez antes de referirse a la colecta escolar en donde recluta útiles ante el inicio de clases.

