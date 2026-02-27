viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desempleo

Cerraron la fábrica de Lotto en Catamarca; ahora importarán

La planta operada por Dalbra S.A. en la localidad de Sumalao, Catamarca, bajó sus persianas de forma sorpresiva, dejando a 23 trabajadores en la calle. La empresa argumentó que la apertura de importaciones y la caída en las ventas hacen inviable la producción nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La industria del calzado en Catamarca sufrió un duro golpe esta semana con el cierre definitivo de la fábrica de zapatillas Lotto, ubicada en la localidad de Sumalao, Valle Viejo. Los 23 trabajadores que aún formaban parte de la plantilla se encontraron con los portones cerrados y custodia policial al llegar para iniciar su turno habitual a las 5:30 de la mañana.

Lee además
indec: mas de la mitad de las fabricas no puede producir mas por falta de consumo interno
Informe

INDEC: Más de la mitad de las fábricas no puede producir más por falta de consumo interno
cerro la fabrica de heladeras neba y los trabajadores ocuparon la planta
Desempleo

Cerró la fábrica de heladeras Neba y los trabajadores ocuparon la planta

Un cierre inesperado y un cambio de modelo

La planta era operada por Dalbra S.A., firma integrante del grupo propietario de cadenas deportivas como Dexter, Stock Center, Moov y Netshoes. Según informaron voceros de la empresa, la decisión responde a la imposibilidad de competir con los productos extranjeros tras la apertura de las importaciones, sumado a una caída generalizada de las ventas en sus 122 locales en todo el país.

A partir de ahora, el grupo empresario discontinuará la fabricación nacional de la marca Lotto para pasar a importar directamente el producto. En la planta catamarqueña se llegaban a producir hasta 1.000 pares diarios de calzado en cinco modelos diferentes, cifra que había descendido a 800 tras una reestructuración previa.

El impacto en los trabajadores

La noticia generó una profunda consternación entre los operarios, muchos de los cuales contaban con más de dos décadas de antigüedad. "Tengo 50 años y trabajo en la fábrica desde hace 24 años, desde el primer día. No lo podía creer", relató Fernando Navarro, uno de los afectados.

El conflicto se trasladó también a la liquidación de haberes. Tras una tensa negociación con el sindicato y ante una oferta inicial del 50%, la empresa acordó pagar el 80% de la indemnización en cuotas. El esquema de pagos se dividió según la antigüedad:

  • Menos de 10 años: Cobrarán en dos cuotas.
  • Más de 10 años: Percibirán el pago en tres cuotas.

A pesar de las protestas y cortes de ruta realizados por los trabajadores, quienes exigían el pago del 100% de la indemnización y la intervención del Gobierno provincial, no se lograron mayores avances en la negociación.

Un panorama provincial crítico

El cierre de Lotto no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una creciente crisis industrial en Catamarca. En la misma semana se confirmó el cierre de la fábrica de heladeras Neba, que dejó a 56 familias sin sustento.

Seguí leyendo

¿Se viene un recambio en la Secretaría de Deportes?

Cuándo comenzaría a regir la baja de imputabilidad en San Juan

El Senado convirtió en ley la reforma laboral

Los puntos principales del Régimen Penal Juvenil que ya es ley

Las mujeres libertarias ponen primera y avanzaron en la creación de una mesa con miras al 2027

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

Uñac y Giménez en contra, Olivera a favor: así se posicionaron los senadores de San Juan ante la nueva Ley Penal Juvenil

¡Atención monotribustistas!: Qué deben hacer si ARCA los recategorizó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gigante de la venta de electrodomesticos, al borde de la quiebra
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook
Habían sido robadas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Policías trabajando en el lugar del nene que quedó encerrado.
Grave

Tensión en Capital por un nene que dejaron solo y encerrado por horas en una casa

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira. Imagen ilustrativa
Insólito

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Allanamientos

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

Te Puede Interesar

Cuándo comenzaría a regir la baja de imputabilidad en San Juan
Régimen Penal Juvenil

Cuándo comenzaría a regir la baja de imputabilidad en San Juan

Por Luz Ochoa
El Senado convirtió en ley la reforma laboral
Congreso

El Senado convirtió en ley la reforma laboral

El sector gastronómico de San Juan no logra repuntar por el bajo poder de compra de los salarios.
Preocupación

Crisis gastronómica: las ventas cayeron hasta un 40% y crece el consumo en cuotas con billeteras virtuales

San Juan abrazará el verano con calor y nubosidad este sábado
Clima

San Juan abrazará el verano con calor y nubosidad este sábado

El establecimiento educativo está situado en la esquina de las calles Remberto Vaca y Mariano Moreno, en Trinidad.
Ataque a un colegio

Robaron hasta las pelotas en una escuela de educación especial de la zona de Trinidad