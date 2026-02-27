viernes 27 de febrero 2026

Habían sido robadas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

La empresa damnificada denunció que el pasado 24 de febrero que una caja con estos objetos se había caído en plena ruta y un desconocido las sustrajo. A las pocas horas las vieron a la venta por Marketplace.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-27 at 10.14.14

La Brigada de Investigaciones Norte recuperó 25 antenas VHF-GPS valuadas en 2.500 dólares que habían sido sustraídas días atrás y que, insólitamente, eran ofrecidas a la venta a través de Facebook Marketplace. Por el hecho, un sospechoso fue notificado, pero no lo detuvieron.

De acuerdo a fuentes policiales, el episodio se originó el 24 de febrero, cuando un empleado de la firma Minetech S.R.L. denunció que mientras circulaba por la intersección de Ruta Nacional N° 40 y calle Corrientes, en Capital, una caja con las antenas cayó desde la movilidad de la empresa. Según indicó en su presentación, al advertir la situación ya no logró recuperarlas y presume que un desconocido las sustrajo del lugar.

A partir de la denuncia, personal de la Brigada Norte inició tareas investigativas para esclarecer el hecho y dar con los equipos. Las averiguaciones permitieron establecer que las antenas estaban siendo ofrecidas a la venta en la plataforma Facebook Marketplace por un ciudadano de apellido Lucero.

Con esa información y siguiendo directivas del ayudante fiscal Ignacio Domínguez, de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, los investigadores avanzaron con el procedimiento que culminó con el secuestro de las 25 antenas VHF-GPS.

El sospechoso fue notificado de la instrucción, mientras que los elementos recuperados serán restituidos a la empresa damnificada. En tanto, la Brigada de Investigaciones Norte continúa trabajando para determinar si existió la participación de otras personas en la maniobra.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 10.14.14 (1)
