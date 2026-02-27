Inquilino amenazó con un revólver a la dueña de una pensión y su estadía cambió al Penal de Chimbas

Un sujeto que alquilaba en una pensión de Capital amenazó con un revólver a la dueña del lugar y no sólo terminó detenido por las autoridades, sino que resultó condenado y su estadía ahora será el Penal de Chimbas . Es que el inquilino que se violentó con la propietaria recibió el peso de la ley y terminó tras las rejas.

Abusador Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Según informaron fuentes judiciales, el hecho se produjo en el interior de una vivienda que alquila habitaciones y uno de los clientes del sitio protagonizó una discusión con la responsable del lugar. Como la mujer le ordenó que se marchara, Mauricio del Valle Vázquez tomó un arma de fuego y la amenazó de muerte.

Por esa secuencia, la víctima pidió auxilio al 911 y personal de la Comisaría 3ra acudió a la escena para controlar la situación. Si bien la denunciante tenía un parentesco con el sospechoso, pues es el sobrino de su marido, la discusión escaló tanto que se vio obligada a pedir ayuda.

Con los uniformados en el inmueble situado en Paula Albarracín de Sarmiento, en la proximidades de Av. Ignacio de la Roza, el imputado intentó eludir la responsabilidad de lo sucedido y negó lo acontecido. No obstante, los policías de la dependencia de Trinidad ingresaron al lugar y en una requisa hallaron el arma.

A pesar de que Vázquez había escondido el revólver en el baño de la pensión, envuelto en un trapo y adentro de un hueco hecho en la pared, los efectivos descubrieron el arma marca Bagual, calibre 22, y lo secuestraron. Como consecuencia, detuvieron al denunciado y lo dejaron a disposición del Sistema de Flagrancia.

Más tarde y frente al juez del caso, la defensa del detenido acordó con el fiscal Fernando Bonomo la pena de 6 meses de prisión efectiva por el delito de amenazas agravadas y marchó directo al Servicio Penitenciario. Es que Vázquez tenía antecedentes penales y por tanto se le declaró la reincidencia.