viernes 27 de febrero 2026

En Capital

Inquilino amenazó con un revólver a la dueña de una pensión y su estadía cambió al Penal de Chimbas

El sujeto intentó ocultar el arma de fuego en el baño de la propiedad, pero la maniobra fue descubierta por policías de la Comisaría 3ra, que requisaron el domicilio y detuvieron del sospechoso. Más tarde, en Flagrancia, el imputado acordó un castigo de cárcel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

Un sujeto que alquilaba en una pensión de Capital amenazó con un revólver a la dueña del lugar y no sólo terminó detenido por las autoridades, sino que resultó condenado y su estadía ahora será el Penal de Chimbas. Es que el inquilino que se violentó con la propietaria recibió el peso de la ley y terminó tras las rejas.

El ahora condenado.
Según informaron fuentes judiciales, el hecho se produjo en el interior de una vivienda que alquila habitaciones y uno de los clientes del sitio protagonizó una discusión con la responsable del lugar. Como la mujer le ordenó que se marchara, Mauricio del Valle Vázquez tomó un arma de fuego y la amenazó de muerte.

Por esa secuencia, la víctima pidió auxilio al 911 y personal de la Comisaría 3ra acudió a la escena para controlar la situación. Si bien la denunciante tenía un parentesco con el sospechoso, pues es el sobrino de su marido, la discusión escaló tanto que se vio obligada a pedir ayuda.

Con los uniformados en el inmueble situado en Paula Albarracín de Sarmiento, en la proximidades de Av. Ignacio de la Roza, el imputado intentó eludir la responsabilidad de lo sucedido y negó lo acontecido. No obstante, los policías de la dependencia de Trinidad ingresaron al lugar y en una requisa hallaron el arma.

A pesar de que Vázquez había escondido el revólver en el baño de la pensión, envuelto en un trapo y adentro de un hueco hecho en la pared, los efectivos descubrieron el arma marca Bagual, calibre 22, y lo secuestraron. Como consecuencia, detuvieron al denunciado y lo dejaron a disposición del Sistema de Flagrancia.

Más tarde y frente al juez del caso, la defensa del detenido acordó con el fiscal Fernando Bonomo la pena de 6 meses de prisión efectiva por el delito de amenazas agravadas y marchó directo al Servicio Penitenciario. Es que Vázquez tenía antecedentes penales y por tanto se le declaró la reincidencia.

secuestran antenas valuadas en 2.500 dolares que estaban siendo vendidas por facebook
Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Por Redacción Tiempo de San Juan

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: No salgo a la calle para no pelear con otros perros
La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: "No salgo a la calle para no pelear con otros perros"

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook
Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años
Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

Por Agencia NA
El ahora condenado.
Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde
Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde

Una especialista sanjuanina explica las razones por las que una buena alimentación potencia el aprendizaje y la concentración
Una especialista sanjuanina explica las razones por las que una buena alimentación potencia el aprendizaje y la concentración

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital