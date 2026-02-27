Robaron hasta las pelotas en una escuela de educación especial de la zona de Trinidad

Una directora de colegio fue a iniciar sus funciones y se encontró con algunos armarios y depósitos saqueados. El blanco del ataque fue una escuela de educación especial, donde delincuentes robaron un proyector, un televisor y hasta herramientas y pelotas.

Fuentes judiciales señalaron que el robo fue denunciado el miércoles y ocurrió en la Escuela de Educación Especial José Antonio Terry, ubicada en las calles Mariano Moreno y Remberto Vaca, en el barrio Edilco. La que llamó a la Policía fue la directora, Rafaela Ibazeta , quien luego hizo la presentación en la Comisaría 3ra de Trinidad, precisaron a TIEMPO DE SAN JUAN.

Según la denuncia, el hecho fue advertido cuando la directora constató el faltante de numerosos elementos del establecimiento. Entre lo sustraído figuran una amoladora, un cepillo eléctrico, una sierra circular, un fresador, un rotomartillo, un esmeril y un taladro eléctrico, aseguraron fuentes del caso. También se llevaron un micrófono, un proyector cinematográfico, una notebook del programa Conectar Igualdad, un alargue de 50 metros, materiales de librería y distintos elementos de educación física, como pelotas e inflador.

Ibazeta denunció además que todos los armarios estaban violentados y que varias oficinas y depósitos quedaron prácticamente desmantelados. Durante el período de vacaciones habían trabajado en el lugar porteros y empleados de una empresa subcontratada por el Gobierno para realizar reparaciones, tareas que ya se habían dado por finalizadas.