viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ataque a un colegio

Robaron hasta las pelotas en una escuela de educación especial de la zona de Trinidad

La directora de la Escuela de Educación Especial Antonio Terry encontró oficinas y un depósito casi desmantelados. Robaron herramientas, elementos deportivos y hasta un televisor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El establecimiento educativo está situado en la esquina de las calles Remberto Vaca y Mariano Moreno, en Trinidad.

El establecimiento educativo está situado en la esquina de las calles Remberto Vaca y Mariano Moreno, en Trinidad.

Una directora de colegio fue a iniciar sus funciones y se encontró con algunos armarios y depósitos saqueados. El blanco del ataque fue una escuela de educación especial, donde delincuentes robaron un proyector, un televisor y hasta herramientas y pelotas.

Lee además
Este es el predio escolar que fue blando de la delincuencia.
Golpe delictivo

Ladrones atacaron un colegio religioso de 25 de Mayo durante la madrugada
El hecho delictivo tuvo como escenario la escuela situada en calle 25 de Mayo, en el barrio Parque Industrial, Chimbas.
Ataque de madrugada

Ladrones atacaron una conocida escuela primaria de Chimbas

Fuentes judiciales señalaron que el robo fue denunciado el miércoles y ocurrió en la Escuela de Educación Especial José Antonio Terry, ubicada en las calles Mariano Moreno y Remberto Vaca, en el barrio Edilco. La que llamó a la Policía fue la directora, Rafaela Ibazeta, quien luego hizo la presentación en la Comisaría 3ra de Trinidad, precisaron a TIEMPO DE SAN JUAN.

Según la denuncia, el hecho fue advertido cuando la directora constató el faltante de numerosos elementos del establecimiento. Entre lo sustraído figuran una amoladora, un cepillo eléctrico, una sierra circular, un fresador, un rotomartillo, un esmeril y un taladro eléctrico, aseguraron fuentes del caso. También se llevaron un micrófono, un proyector cinematográfico, una notebook del programa Conectar Igualdad, un alargue de 50 metros, materiales de librería y distintos elementos de educación física, como pelotas e inflador.

Ibazeta denunció además que todos los armarios estaban violentados y que varias oficinas y depósitos quedaron prácticamente desmantelados. Durante el período de vacaciones habían trabajado en el lugar porteros y empleados de una empresa subcontratada por el Gobierno para realizar reparaciones, tareas que ya se habían dado por finalizadas.

Temas
Seguí leyendo

Entraron a una finca de San Martín y robaron dos toneladas de pasas de uva

Inquilino amenazó con un revólver a la dueña de una pensión y su estadía cambió al Penal de Chimbas

Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital

Santa Lucía: el manoseo a una adolescente en un colectivo de la Red Tulum terminó con un detenido

El profesor de una escuela de 25 de Mayo va a juicio por el abuso a 2 alumnas y puede ir a la cárcel

Tensión en Capital por un nene que dejaron solo y encerrado por horas en una casa

Detienen a un hombre en Villa Hipódromo por una causa de tenencia de armas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
secuestran antenas valuadas en 2.500 dolares que estaban siendo vendidas por facebook
Habían sido robadas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook
Habían sido robadas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Policías trabajando en el lugar del nene que quedó encerrado.
Grave

Tensión en Capital por un nene que dejaron solo y encerrado por horas en una casa

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira. Imagen ilustrativa
Insólito

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira

Alejandro Tati Jofré en una de las últimas audiencias.
Guardiacárcel preso

Más problemas para el penitenciario sanjuanino de las estafas por $206.000.000: sumó 8 nuevas denuncias

Te Puede Interesar

El establecimiento educativo está situado en la esquina de las calles Remberto Vaca y Mariano Moreno, en Trinidad.
Ataque a un colegio

Robaron hasta las pelotas en una escuela de educación especial de la zona de Trinidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las dos caras de la película La empleada. video
Tiempo para Ver

La película más engañosa: de un thriller sensual de los '90 a la mirada actual de las relaciones, en dos horas

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años
Congreso

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

El ahora condenado.
Abusador

Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde
Minería

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde