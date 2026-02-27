viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Minería

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el Comité Evaluador del RIGI aceptó una inversión de 380 millones de dólares para la ampliación de la mina ubicada en Iglesia. Con esta decisión, Veladero se suma a Los Azules y Gualcamayo como los proyectos sanjuaninos incorporados al régimen nacional de grandes inversiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
veladero

El Gobierno nacional aprobó este viernes el ingreso de la ampliación de Veladero al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que el Comité Evaluador dio luz verde a una inversión de USD 380 millones destinada a la mina de oro ubicada en Iglesia. Con esta decisión, Veladero se convierte en el tercer proyecto sanjuanino en acceder al régimen.

Lee además
Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción. 
Balance 2025

Veladero cerró un año récord: superó las metas de producción
orrego: san juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera
RIGI para Veladero

Orrego: "San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera"

Según lo comunicado oficialmente, la inversión aprobada corresponde a una ampliación de la operación, en el marco de nuevas erogaciones que quedarán alcanzadas por los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos en el RIGI. A nivel nacional, con esta incorporación, ya son 12 los proyectos avalados bajo el esquema, con inversiones comprometidas que superan los USD 26.000 millones.

image

Una de las principales minas de oro del país

Veladero está ubicada en la cordillera sanjuanina, en Iglesia, y se encuentra en producción desde 2005. Es uno de los yacimientos de oro más importantes de la Argentina y uno de los principales generadores de exportaciones mineras de la provincia.

La operación es llevada adelante por la compañía canadiense Barrick Gold. A lo largo de casi dos décadas, el yacimiento ha atravesado distintas etapas de expansión y optimización, en un contexto marcado por variaciones en los precios internacionales del oro y por exigencias crecientes en materia ambiental y operativa.

Si bien desde Nación no se difundieron detalles técnicos específicos sobre el alcance de la ampliación aprobada, el encuadre dentro del RIGI implica que los USD 380 millones anunciados corresponden a inversiones nuevas, requisito central para acceder a los beneficios del régimen.

El antecedente de los otros proyectos sanjuaninos

Con la aprobación de Veladero, San Juan suma tres proyectos mineros dentro del RIGI. El primero fue Los Azules, en Calingasta, con una inversión estimada en USD 2.700 millones. Posteriormente se confirmó el ingreso de Gualcamayo, en Jáchal, por USD 665 millones.

Entre Los Azules y Gualcamayo, las inversiones comprometidas alcanzan los USD 3.365 millones. Con la ampliación de Veladero, el monto vinculado a iniciativas sanjuaninas dentro del régimen se incrementa y consolida a la provincia entre las jurisdicciones con mayor participación en el esquema nacional.

Temas
Seguí leyendo

Milei tras la aprobación del RIGI para Veladero: "Todo marcha acorde al plan"

Orrego recibió en Buenos Aires a las autoridades de Vicuña en Argentina: qué les pidió

El Gobierno Nacional prorrogó el RIGI y sumó inversiones de petróleo y gas

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40%

Tres bodegas de San Juan recibieron una importante certificación

El ministro Gutiérrez encabezó la primera reunión 2026 del Comité Ejecutivo de Responsabilidad Fiscal

"Dan vergüenza": el fuerte reto del juez Mattar contra Naturgy por la mugre en su terreno en Chimbas

El tratado de libre comercio entre Europa y el Mercosur arranca el 1 de mayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el comercio de san juan prepara un mega outlet: como aprovecharlo
Estrategia

El comercio de San Juan prepara un Mega Outlet: cómo aprovecharlo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: No salgo a la calle para no pelear con otros perros
Personaje sanjuanino

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: "No salgo a la calle para no pelear con otros perros"

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook
Habían sido robadas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Te Puede Interesar

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años
Congreso

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

Por Agencia NA
El ahora condenado.
Abusador

Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde
Minería

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde

Una especialista sanjuanina explica las razones por las que una buena alimentación potencia el aprendizaje y la concentración
Nutrición escolar

Una especialista sanjuanina explica las razones por las que una buena alimentación potencia el aprendizaje y la concentración

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Allanamientos

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital