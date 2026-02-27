Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde

El Gobierno nacional aprobó este viernes el ingreso de la ampliación de Veladero al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) . El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que el Comité Evaluador dio luz verde a una inversión de USD 380 millones destinada a la mina de oro ubicada en Iglesia . Con esta decisión, Veladero se convierte en el tercer proyecto sanjuanino en acceder al régimen.

Según lo comunicado oficialmente, la inversión aprobada corresponde a una ampliación de la operación, en el marco de nuevas erogaciones que quedarán alcanzadas por los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos en el RIGI. A nivel nacional, con esta incorporación, ya son 12 los proyectos avalados bajo el esquema, con inversiones comprometidas que superan los USD 26.000 millones.

Una de las principales minas de oro del país

Veladero está ubicada en la cordillera sanjuanina, en Iglesia, y se encuentra en producción desde 2005. Es uno de los yacimientos de oro más importantes de la Argentina y uno de los principales generadores de exportaciones mineras de la provincia.

La operación es llevada adelante por la compañía canadiense Barrick Gold. A lo largo de casi dos décadas, el yacimiento ha atravesado distintas etapas de expansión y optimización, en un contexto marcado por variaciones en los precios internacionales del oro y por exigencias crecientes en materia ambiental y operativa.

Si bien desde Nación no se difundieron detalles técnicos específicos sobre el alcance de la ampliación aprobada, el encuadre dentro del RIGI implica que los USD 380 millones anunciados corresponden a inversiones nuevas, requisito central para acceder a los beneficios del régimen.

El antecedente de los otros proyectos sanjuaninos

Con la aprobación de Veladero, San Juan suma tres proyectos mineros dentro del RIGI. El primero fue Los Azules, en Calingasta, con una inversión estimada en USD 2.700 millones. Posteriormente se confirmó el ingreso de Gualcamayo, en Jáchal, por USD 665 millones.

Entre Los Azules y Gualcamayo, las inversiones comprometidas alcanzan los USD 3.365 millones. Con la ampliación de Veladero, el monto vinculado a iniciativas sanjuaninas dentro del régimen se incrementa y consolida a la provincia entre las jurisdicciones con mayor participación en el esquema nacional.