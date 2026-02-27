Tres bodegas de San Juan recibieron una importante certificación

En un programa desarrollado y articulado entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI), los gobiernos provinciales y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), 26 bodegas y 53 unidades productivas (fincas) certificaron la Guía de Sustentabilidad para obtener el sello Vitivinicultura Argentina Sostenible.

Entre ellas, "Los Dragones" de Barreal, "Merced del Estero" de Rivadavia y "Sierras Azules" de Zonda fueron las bodegas sanjuaninas que obtuvieron el sello. Promover una vitivinicultura sostenible, tanto medioambiental como económica y social, es uno de los principales ejes del Plan Estratégico Vitivinícola en su actualización al 2030.

Y con ese objetivo se viene trabando decididamente desde la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y los gobiernos provinciales, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), para lograr que más bodegas, en más regiones y provincias, pueden certificar el Sello Vitivinicultura Argentina Sostenible.

Con ese objetivo avanza con éxito una experiencia innovadora que permitió a 26 bodegas con 53 viñedos de 14 provincias mejorar sus procesos y certificar sus prácticas y procesos, a través del Sello Vitivinicultura Argentina Sostenible, en un intento por adaptarse a nuevos contextos y demandas de los mercados internacionales.

El objetivo es ganar competitividad para que más empresas argentinas puedan exportar.

En un programa desarrollado y articulado entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI), gobiernos de las provincias vitivinícolas y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), a través de su unidad ejecutora de Pymes Exportadoras, se abrieron dos convocatorias y se completó con éxito el proceso que permitió a 26 bodegas y 53 unidades productivas (fincas) de 14 provincias argentinas certificar la Guía de Sustentabilidad para obtener el sello Vitivinicultura Argentina Sostenible.

“Hoy más que nunca, nuestros productores se alinean con las demandas de los consumidores globales, la ciencia y la tecnología. La sustentabilidad dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en una condición de base que nos lleve a ser un país competitivo en el contexto global. En este camino, la vitivinicultura argentina puede mostrar avances concretos porque juntos, desde COVIAR con el apoyo de los gobiernos provinciales y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), estamos construyendo una red de productores y empresas que ponen la sustentabilidad en el centro de su estrategia de negocios”, afirma Mario González, presidente de COVIAR.

En paralelo, desde COVIAR se trabajó junto con Cancillería de la Nación para que el Sello Vitivinicultura Argentina Sostenible, junto con el protocolo de certificación y la Guía de Sostenibilidad, sean reconocidos y avalados por los principales monopolios importadores de vinos de Argentina. Así las bodegas y los distribuidores pueden exhibir el sello como un atributo diferenciador para sus productos.

Una por una estas son las bodegas que certificaron el Sello la Vitivinicultura Sostenible:

1-Mendagro

2-Terrazas Andinas Bourras

3-Amansado Wines

4-Clement

5-Gamboa

6-Los Aromitos

7-Cooperativa La Riojana

8-Río Arena

9-Nanni

10-Sierras Azules

11-Los Dragones

12-Merced del Estero

13-Nant Fall

14-Malma

15-Trina

16-Cechin

17-RJ Viñedos

18-Cuarto Dominio

19-La Matilde

20-La Lejanía

21-Michango

22-Tacuil

23-Amanecer Andino

24-Bodega Santa Julia

25-Familia Zuccardi

26-Fecovita