viernes 27 de febrero 2026

Programa

Los detalles del plan que busca agilizar los trámites para habilitar empresas en San Juan

Quieren que la emisión de los certificados demore como máximo una semana. El objetivo es darles una mayor responsabilidad a los gestores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
centro civico.jpg

El gobernador Marcelo Orrego anticipó en Paren las Rotativas que el Gobierno estaba trabajando en un régimen de simplificación para la habilitación de empresas. Tras el anuncio, se conocieron más detalles sobre este plan de agilización que permitirá que propietarios de negocios pequeños -o de bajo riesgo- puedan conseguir los certificados habilitantes en una semana como plazo máximo.

Ahora, para habilitar un negocio se requiere presentar en el municipio donde estará ubicado certificado de Bomberos, de Planeamiento y de Salud Pública (dependiendo el rubro), todos expedidos por organismos que dependen de la Provincia. Debido a la complejidad de los trámites, los propietarios suelen contratar gestores y la demora para conseguir todo puede ser hasta de seis meses. La ventanilla única no es real, porque si bien todo se recibe en las municipalidades, los certificados de habilitación los entregan dependencias provinciales.

A lo que apuntará el programa es a simplificar la gestión de estos certificados, que podrán ser expedidos por gestores respaldados por Colegios Profesionales y con matrícula. “El proceso buscará para negocios de bajo riesgo, como un kiosco o un almacén o un comercio de indumentaria, que sea un gestor profesional quién tenga la responsabilidad de la habilitación”, explicaron las fuentes consultadas. “Que los certificados no sean expedidos por cada organismo provincial para pequeños emprendimientos posibilitará descongestionar realmente”, agregaron.

Al mismo tiempo, cuando se publicaron las conclusiones del Acuerdo San Juan en plena pandemia, se solicitó que la vigencia de los certificados de habilitación se extienda a tres años ya que seis meses resultaba muy poco. Incluso, hubo casos que cuando conseguían los certificados, ya se estaban por vencer y había que hacerlos de nuevo. “Hubo momentos en los que se cumplió, otros que no. Ahora está todo homogeneizado y la vigencia es de 3 años”, añadieron.

Los negocios grandes o de riesgo no serán alcanzados por el régimen de simplificación. “Una empresa de procesamiento de efluentes no puede ser habilitada bajo responsabilidad de un gestor matriculado”, indicaron.

Si bien no hay una fecha precisa de lanzamiento, se espera que sea durante este primer semestre del año. El plan responde a un pedido de cámaras empresariales y de comercio, que venían pidiendo hace tiempo la centralización y simplificación de las habilitaciones.

