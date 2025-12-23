El gobierno de Milei confirmó la aprobación del RIGI para Gualcamayo: es el segundo proyecto en la provincia que recibió luz verde

El Gobierno nacional confirmó este martes la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto minero Gualcamayo , ubicado en Jáchal . El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, donde destacó que se trata de una inversión de USD 665 millones destinada al desarrollo de minería de oro y plata.

Con esta decisión, Gualcamayo se convierte en el segundo proyecto sanjuanino en ingresar al RIGI, luego de la aprobación del emprendimiento cuprífero Los Azules , en Calingasta. Ese proyecto, con una inversión estimada en USD 2.700 millones, fue celebrado días atrás por el presidente Javier Milei y por el gobernador Marcelo Orrego, quien destacó el impacto del régimen en la generación de empleo y desarrollo para la provincia.

Según precisó el funcionario, el Comité Evaluador del RIGI dio luz verde a este emprendimiento que permitirá extender la vida útil de una mina que se encuentra en etapa de agotamiento, mediante el desarrollo de un nuevo tipo de mineralización. Además, el proyecto prevé la creación de unos 1.700 puestos de trabajo directos.

“Con éste ya son 10 los proyectos RIGI aprobados con una inversión total de más de USD 25.000 millones”, remarcó Caputo en su publicación, en la que volvió a poner en valor el régimen impulsado por la gestión de Javier Milei para atraer grandes inversiones al país.

Qué dijeron desde Gualcamayo

Desde la empresa Minas Argentinas, operadora de Gualcamayo e integrante del grupo Aisa, destacaron que el dictamen favorable del Comité Evaluador del RIGI representa un punto de inflexión para el futuro del yacimiento. Según indicaron, el proyecto Carbonatos Profundos permitirá reconvertir una mina que hace apenas dos años estaba en proceso de cierre en un polo productivo con proyección de al menos tres décadas, apoyado en inversiones nuevas, tecnología de última generación y un esquema de desarrollo de largo plazo.

En ese sentido, el titular de Aisa Group, Juan José Retamero, sostuvo que la aprobación del régimen “pone en valor la verdadera dimensión de esta inversión”, cuyo eje central será la construcción de una planta de oxidación a presión (POX), una tecnología de alta complejidad que permitirá procesar minerales refractarios y que posicionará a San Juan y a la Argentina en la vanguardia industrial y tecnológica de la minería a nivel mundial.

De acuerdo a la información difundida por la compañía, el plan aprobado contempla una inversión superior a los USD 660 millones, incluyendo alrededor de USD 50 millones destinados a exploración geológica. El proyecto se apoya en el desarrollo del yacimiento Carbonatos Profundos, que cuenta con más de 3,5 millones de onzas de oro en recursos certificados bajo estándares internacionales, de las cuales 2,45 millones ya están categorizadas como reservas.

Además, la empresa remarcó el potencial aún no explorado del distrito minero Gualcamayo, donde solo cerca del 4% de la propiedad ha sido investigada en profundidad, lo que abre la posibilidad de ampliar la base de recursos y sostener la actividad durante varias décadas.

En términos laborales, estiman que la etapa de construcción, prevista para fines de 2027, genere entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo, mientras que una vez iniciada la producción, proyectada para fines de 2029, se consolidarán alrededor de 600 empleos directos permanentes. El proyecto también incluye la construcción de un parque solar de 50 MW para abastecer la demanda energética de la operación y reducir su huella de carbono.

Un proyecto reformulado para ingresar al régimen

La aprobación llega luego de un proceso de reformulación del proyecto original. En julio pasado, la empresa Minas Argentinas -operadora de Gualcamayo- había informado una reducción significativa de su propuesta de inversión para cumplir con los requisitos del RIGI, que exige que los fondos comprometidos correspondan a inversiones nuevas.

En ese contexto, la compañía decidió excluir dos iniciativas del plan inicial: la recuperación de oro de pilas lixiviadas, que implicaba una inversión estimada en USD 258 millones, y el proyecto de producción de cales, valuado en otros USD 75 millones e incluyendo la construcción de un gasoducto desde Pocito a Jáchal. Ambas propuestas generaban objeciones técnicas a nivel nacional, ya que no eran consideradas estrictamente nuevas inversiones mineras.

Con esos recortes, la inversión total pasó de USD 1.000 millones a cerca de USD 670 millones, cifra que finalmente fue aprobada por Nación y que se alinea con los USD 665 millones anunciados este martes.

Qué contempla el proyecto aprobado

En su versión actual, el proyecto Gualcamayo mantiene como eje central el desarrollo de Carbonatos Profundos, un nuevo yacimiento de oro y otros metales ubicado por debajo de la antigua mina subterránea. También incluye la construcción de una planta solar, con una inversión cercana a los USD 40 millones, que permitirá el autoabastecimiento energético del emprendimiento.

Desde la empresa aclararon que tanto el proyecto de cales como el gasoducto no fueron descartados de manera definitiva y podrían presentarse en el futuro bajo una nueva iniciativa dentro del régimen RIGI. En tanto, la recuperación del oro lixiviado continuará por fuera del esquema promocional, con financiamiento propio, debido a su complejidad técnica y a los procesos químicos involucrados.

Gualcamayo pertenece al empresario español Juan José Retamero, a través del grupo Aisa, que adquirió la mina sanjuanina en 2023 tras comprarla a la firma colombiana Mineros.

Tras seis años de espera, el Gobierno otorgó la DIA a Gualcamayo

Se conoció en octubre pasado. Después de seis años sin avances administrativos, el Ministerio de Minería de San Juan otorgó la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente a la Actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto Gualcamayo.

La resolución -que aprueba de manera conjunta la 5ª, 6ª y 7ª actualización del IIA para la etapa de explotación- marca un punto de inflexión en la política minera provincial, tras el impulso a uno de sus yacimientos de oro emblemáticos.