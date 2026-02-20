viernes 20 de febrero 2026

Revuelo

"Es por tratarlo de primo": la irónica reacción de Benmuyal ante la nueva demanda de Gustavo Monti

En un extenso descargo al aire de Estación Claridad, el conductor vinculó la renovada ofensiva judicial del empresario con una estrategia para distraer la atención pública sobre el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Osvaldo Benmuyal comentando sobre el caso de Monti, junto a Marita Oliva y Leonardo Domínguez.

En su radio Estación Claridad, el periodista Osvaldo “Pájaro” Benmuyal reveló esta semana que el empresario Gustavo Monti inició una nueva acción legal en su contra, motivada por las referencias del comunicador al vínculo familiar de Monti con el exgobernador Sergio Uñac.

Durante un diálogo con el periodista Leonardo Dominguez en el clásico "pase" de la mañana, Benmuyal relató con ironía cómo recibió la notificación, destacando que la demanda surge justo después de que la Justicia Civil fallara a su favor en la causa previa. El conductor cuestionó los motivos detrás de esta nueva movida judicial, sugiriendo que se trata de una maniobra para silenciar las críticas.

Sobre la nueva demanda, Benmuyal explicó que en esta ocasión el conflicto se da por el uso de ciertos términos para referirse al parentesco del empresario: “Che ahora Monti me hace otro juicio. Ahora es porque dice que le hemos dicho que es primo, primo segundo, primo de Uñac, qué sé yo. Y ahí la cartita de su abogado, abogadísimo, no debe cobrar nada o debe estar mensualizado, eh. A mí, ¿qué me importa que sea primo, primo segundo, concubino? No me importa”. Ante la consulta de Dominguez sobre si efectivamente se trataba de una demanda formal, el conductor confirmó que sí y que ya está en manos de su abogado.

El conductor también se refirió a las tácticas de vigilancia que, según él, emplea el empresario para monitorear sus dichos en la radio, mencionando que contrató servicios de "clipping" para registrar cada salida al aire. “Se va a gastar horas de cinta, te digo, horas de cinta se va a gastar, eh, y va a tener que contratar cuatro o cinco servicios de eso porque me voy a pasar una buena parte de mi vida profesional hablando de él”. Para Benmuyal, esta actitud es una "estrategia distractiva de irse por las ramas, de si le dije que era primo, rubio, morocho o gordo o flaco. ¿Vamos a entrar en el juego? Entremos, pero te digo que va a ser bastante fuerte la cosa".

Este episodio radial se da en un escenario de fuerte tensión judicial y política vinculada a la obra del Acueducto Gran Tulum, donde la empresa a la que Monti representa, PVC San Juan SRL, quedó en el ojo de la tormenta por su rol como proveedora del Estado durante la gestión uñaquista tras una investigación periodística motorizada por TIEMPO DE SAN JUAN.

"Lo hace para victimizarse", dijo Benmuyal sobre el nuevo planteo en la Justicia de Monti.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil de San Juan ya había rechazado una demanda anterior de Monti, confirmando que las expresiones de Benmuyal sobre la participación empresarial de Monti en licitaciones estatales y su patrimonio son de interés público y están protegidas por la libertad de expresión.

Benmuyal vinculó directamente la nueva demanda con la parálisis o lentitud en las investigaciones sobre la calidad de los caños del acueducto: “Eso pasa también porque ya ha transcurrido un largo tiempo calendario y la justicia todavía no se ha manifestado abiertamente en una actitud de averiguar qué ha sucedido con el acueducto Gran Tulum. Eso es lo que está pasando”.

En su análisis, Benmuyal subrayó que el empresario busca que la justicia certifique ciertas cosas para contradecir el trabajo periodístico: “Él quiere que la justicia diga que él personalmente no es primo de Uñac y quiere que la justicia diga que él como persona humana física no ha sido proveedor del Estado". Agregó que: "La mala noticia para él es que cuatro jueces han dicho que lo que dije de que a él no le cierra el blanco es verdad".

Finalmente, el periodista insistió en que el foco de la discusión no debe desviarse de las irregularidades en la obra pública, mencionando la existencia de "80 cajas de documentación" que están siendo digitalizadas por OSSE en el marco de la causa. "Andá a saber cuánta documentación se ha perdido en el camino", remarcó el Pajarito. Y agregó: "Ya se tendría que haber dado a conocer cómo empezó lo del acueducto".

Benmuyal lamentó la falta de apoyo general y gremial para los periodistas en San Juan frente a estas demandas que calificó como "lacerantes para la actividad", pero reafirmó su postura de no ceder ante lo que considera una distracción del eje central. “Lo que tiene que estar en el ojo de la tormenta es qué pasó con el acueducto”, concluyó, minimizando la relevancia de la disputa por el término "primo" frente a la denuncia penal que hoy tramita en la justicia por el escándalo de los caños.

