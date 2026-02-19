jueves 19 de febrero 2026

INDEC

Cuánto subió el costo de la construcción en enero

El costo de la construcción es uno de los números que hoy dejó trascender el INDEC.

Por Agencia NA
image

El índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires subió un 2,3% en enero contra diciembre del 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La suba en el indicador se da como consecuencia del incremento en el capítulo de Materiales, Mano de obra y Gastos generales con 1,4%, 3,1% y 2,2% respectivamente.

En cuanto a la suba interanual, el aumento fue del 24,9%.

“Mano de obra” incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde enero 2026, sumado a una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución.

Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo de Gastos generales, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.

A su vez, Gastos generales incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de enero a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.

En paralelo, incluye una actualización autorizada de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Economía, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca. También incorpora una actualización autorizada por el ente regulador Enargas en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas, según detalló el INDEC.

El aumento de los ítems de obra en enero

  • Movimiento de tierra: 2,1%.
  • Estructura: 3%.
  • Albañilería: 2,8%.
  • Yesería: 1,8%.
  • Instalación sanitaria y contraincendios: 1,4%.
  • Instalación de gas: 1,7%.
  • Instalación eléctrica: 2,1%.
  • Carpintería metálica y herrería: 1,6%.
  • Carpintería de madera: 2,1%.
  • Ascensores: -1%.
  • Vidrios: 0%.
  • Pintura: 0,8%.
  • Otros trabajos y gastos: 2,4%.
