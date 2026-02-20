Diputados aprobó la reforma laboral, que vuelve al Senado buscando la sanción

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Modernización Laboral por 135 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones , luego de una jornada cargada de momentos de tensión tanto afuera del Congreso como adentro del recinto. A las 0.31 de este viernes se inició el tratamiento en particular de los 26 títulos que posee la iniciativa.

Política La CGT analizó el paro general contra la reforma laboral: "Más del 90% de la actividad estuvo detenida"

Aunque la lista de oradores se redujo, con el objetivo de que a la medianoche se votara, pasadas las 21 horas la sesión estuvo frenada por 20 minutos a raíz de un intento de Unión por la Patria de votar una moción para que se levante la reunión por falta de quórum.

image

Más temprano, los diputados de la oposición dura habían encabezado reclamos constantes al presidente del Cuerpo, Martín Menem, a causa de cuestiones reglamentarias. La camporista Florencia Carignano fue protagonista al desconectar cables de los micrófonos de los taquígrafos.

Rotundamente en contra de la Reforma Laboral, los diputados de UP (que fueron en su mayoría los que hablaron) cuestionaron el proyecto por "inconstitucional" y "regresivo" en cuanto a derechos, además de cargar duro contra legisladores peronistas de provincias cuyo mandatarios son aliados del Gobierno nacional.

De hecho, así se vio a la hora de dar quórum: la sesión inició el jueves a las 14.14 con la presencia de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el MID y los bloques que representan a los gobernadores de Salta, Misiones (Innovación Federal), Tucumán (Independencia), San Juan (Producción y Trabajo), Catamarca (Elijo Catamarca) y Santa Cruz (Por Santa Cruz). Se trata de los mandatarios Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua, Osvaldo Jaldo, Marcelo Orrego, Raúl Jalil y Claudio Vidal, respectivamente.

Mientras dentro del recinto se debatía, por la tarde hubo incidentes en la Plaza del Congreso, con un enorme despliegue de las fuerzas de seguridad para desalojar a los manifestantes que se movilizaron en contra del proyecto, en un día marcado por el paro general que convocó la CGT. Según la central obrera, hubo "un 90% de acatamiento" a la huelga.

El proyecto de Reforma Laboral, que el Gobierno busca se sancione definitivamente antes que el presidente Javier Milei asista al Congreso el domingo 1ro. de marzo, tuvo media sanción del Senado el 12 de febrero.

Este miércoles, apenas un día antes de ir al recinto, recibió dictamen en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, donde se confirmó la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedades, tema que despertó fuerte rechazo -incluido el de aliados- durante el fin de semana largo y el Gobierno anunció que lo quitaría.

Fue la única modificación que se hizo respecto de la redacción que salió del Senado, pero, tan solo por ese cambio, el proyecto deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva.

Con ese objetivo, el Senado ya convocó a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para este viernes a las 10 de la mañana, cosa que generó la indignación de opositores, ya que fue antes de el propio texto se trate en Diputados.

En los planes de La Libertad Avanza, la Modernización Laboral sería llevada al recinto el próximo viernes 27, junto con régimen penal juvenil, el Acuerdo Mercosur - Unión Europea y el pliego como embajador en Bélgica de Fernando Iglesias.

Volviendo a la Reforma Laboral, el artículo 44 que se eliminó planteaba que “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendría derecho a percibir el 50% del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses si no tuviera personas a cargo, o 6 meses si las tuviera. Mientras que si la imposibilidad de trabajar no resultara de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibiría el 75% de su salario en los mismos plazos.

Votación en particular

Hecha la salvedad de la eliminación completa del artículo referido, en la votación en particular se espera que los aliados del Pro insistan con reincorporar un artículo que permita el cobro del salario a través de billeteras virtuales.

Por otra parte, en la previa, fuentes del oficialismo admitían "números justos" para algunos títulos de la iniciativa, como el de la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo para financiar indemnizaciones.

Otro de los títulos que será mirado con atención a la hora de la votación en particular será el último, el XXVI, que propone la derogación de varios estatutos, entre ellos el del periodista profesional.

Intento de hacer caer la sesión

El tono alborotado y caótico con el que arrancó la sesión regresó pasadas las 21, cuando Unión por la Patria sorprendió pidiendo votar una moción de orden que a punto estuvo de voltear la sesión. Sucedió puntualmente a las 21.18, cuando el diputado rionegrino Marcelo Mango pidió una moción de orden para que el proyecto de reforma laboral regresara a comisiones.

La jugada de UP estaba bien planificada: el reglamento exige que haya quórum para poder votar una moción de orden, y en ese momento el recinto estaba semivacío. Presidía la sesión el mendocino Luis Petri, quien llamó a los legisladores ausentes y el presidente del Cuerpo, Martín Menem, se hizo presente.

El secretario Parlamentario, Adrián Pagán, aclaró que la moción debía ser hecha con quórum, mientras que desde UP se reclamaba airadamente dar por caída la sesión.

El escándalo ya estaba desatado. Intervino entonces la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Silvana Giudici, quien alargó su discurso hasta que se le comunicó que ya había quórum y ahí ella pidió votar. Menem ordenó votar entonces la moción de orden de Mango y a mano alzada se rechazó la propuesta.

Fue entonces cuando llegó el contragolpe: con una amplia sonrisa, la diputada Giudici pidió entonces votar una moción de orden para que se votara en media hora, y a mano alzada así se aceptó.

Previsiblemente hubo un desbande del bloque UP y nuevamente, como bien temprano, el presidente de la Cámara fue rodeado por diputados en el estrado. El debate estuvo interrumpido por 20 minutos, tras lo cual se acordó volver sobre sus pasos y en aras de recuperar la paz se votó -también a mano alzada- retirar la moción de Giudici de votar a las 22 y agotar la lista de oradores.

El proyecto

El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei representa una reforma amplia que busca modificar el régimen laboral argentino con foco en indemnizaciones, modalidades de contratación, licencias, convenios y formalización del empleo.

Algunos de sus puntos principales son los siguientes:

Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se cambia la base de cálculo, que ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.

Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR en el Senado se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%. El texto original preveía un 3% sin distinción.

Para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, se dispuso un plazo de un año (1ro. de enero de 2027); y se posterga al 1ro. de enero de 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.

Sobre los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo, se establece el mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.

Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1ro. de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.

Por otro lado, el extenso proyecto prevé la creación de un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

La iniciativa incorpora criterios para la actividad de repartidores y trabajadores de apps. Voces empresarias (Rappi e IDEA) valoran que fija "estándares y reglas claras" para la actividad.

En el proyecto se incluyó como anexo el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad.