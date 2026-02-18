Diputados ya debate en comisiones la reforma laboral: se eliminará el artículo 44

La Cámara de Diputados discutía este miércoles en comisión el proyecto de reforma laboral sancionado por el Senado, y al que se le anulará el artículo sobre cambios en el pago de las licencias por enfermedad o accidente de trabajo.

El presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni , comunicó al inicio de la reunión que se eliminará el artículo 44 que establecía que en el caso de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral solo iba a pagarse el 50% y el 75% en caso de que los trabajadores tuvieran familia .

Bornoroni dijo que pasarán a la firma el dictamen donde mantienen el texto votado por el Senado en la madrugada del jueves 12 con excepción de los cambios en el pago de licencias en caso de enfermedad o accidente.

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión del Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, señaló que en el primer tramo y hasta las 17 expondrán sindicalistas, abogados y empresarios, y luego harán lo propio los bloques, que anunciarán si presentarán su propio despacho o acompañarán el texto del oficialismo.

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto se realiza desde las 14.10 para debatir el proyecto de modernización laboral que tiene cambios sustanciales de las leyes del trabajo, asociaciones sindicales, rebaja de aportes patronales para la contratación de nuevos empleo y cambios en el sistema de indemnizaciones.