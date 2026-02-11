Diputados: el Acuerdo Mercosur – UE tiene dictamen y se debatirá este jueves

A fin de acelerar los tiempos, un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y Mercosur de Diputados, debatió y pasó a la firma este miércoles el proyecto de ley que prevé la aprobación del Acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el cual quedó listo para ser tratado en el recinto de la Cámara baja en la sesión convocada para este jueves.

El proyecto que busca la aprobación del Acuerdo Mercosur - Unión Europea, suscripto el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay, fue debatido en un plenario de las comisiones que se reunió en la Sala 1 del Anexo de Diputados, donde el bloque de Unión por la Patria expresó su disconformidad con la letra del texto.

En los argumentos de la iniciativa enviada, el Gobierno destacó que el acuerdo tiene como objetivo "establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico".

A causa de este tratado, "Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial", resaltó el Poder Ejecutivo y agregó que "se obtiene acceso a uno de los mayores mercados del mundo" ya que "la UE es un mercado de más de 450.000.000 de personas, por lo que el Acuerdo referido generará un enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios".

El debate en la sala

Al respecto, la diputada Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, explicó que el proyecto prevé la aprobación el acuerdo interino entre el Mercosur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, y la Unión Europea.

La libertaria recordó que el acuerdo fue celebrado en la ciudad de Asunción el 17 de enero de este año 26 y se trata de una iniciativa donde los “mayores bloques económicos del mundo que van a estar conformando un mercado de bienes y servicios de más de 700 millones de seres humanos con un impacto que va a ser muy positivo para la economía nacional y en las economías regionales”.

“Es el acuerdo interino de comercio que hace foco en las cuestiones comerciales. El acuerdo de asociación, que abarca temas como los vínculos políticos, la cooperación, la innovación, etcétera, tiene un proceso de aprobación que es un poco más complejo. Y eso exige la aprobación de los 27 estados miembros de la Unión Europea”, explicó. Además, comentó que el Consejo de la Unión Europea ha remitido al Parlamento Europeo ambos acuerdos, el cual solicitó la opinión del tribunal de justicia de la Unión Europea.

“Esto tuvo como un objeto de pronunciarse sobre la legalidad de los acuerdos firmados que es un proceso que puede demorar muchos meses, pero el acuerdo interino puede aplicarse en forma provisoria. Por eso, los estados partes del Mercosur consideran de suma prioridad la ratificación del acuerdo interino para poder permitir que la Unión Europea pueda considerar su aplicación, que va a ser provisoria, más allá del recurso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, explayó Santillán y planteó que “la aprobación en el Congreso de la Nación, ya que una vez que haya sido ratificado por la Argentina y la Unión Europea se van a aplicar en forma bilateral”.

En tanto, el presidente de la Comisión del Mercosur, Damián Arabia, expresó: “Es un momento histórico después de prácticamente tres décadas pudiendo tratar finalmente este acuerdo que supone la zona de libre comercio más importante del mundo”.

A su turno, la diputada libertaria Silvana Giudici destacó que “es un paso muy importante porque se trata de un acuerdo estratégico para la región”, al explicar que “vamos a poder llegar a un mercado de 700 millones de personas que nos va a posibilitar expandir las fronteras”. “Hace 32 años todos los sectores políticos que gobernaron tomaron este camino del acercamiento de la consolidación del Mercosur como mercado regional y de la necesidad de los acuerdos con otros mercados y continentes”, manifestó.

“Hoy este Congreso va a dar un paso definitivo para la ratificación del acuerdo que tiene infinidad de cláusulas y detalles, pero hay mucho trabajo técnico desarrollado por Cancillería para que esas 500 páginas hoy tengan el marco de legalidad. Esto nos va a permitir exportar sin aranceles”, destacó.

Giudici aclaró que la rapidez para tratar el acuerdo en extraordinarias responde a una cuestión “competitiva y de oportunidad histórica que la Argentina puede tener en el acuerdo comercial que está operativo. El Congreso puede ser el primer Parlamento que apruebe el acuerdo nos va a dar ventajas competitivas superior al resto de los países de la región porque prevé determinadas barreras para el ingreso de nuestros productos a Europa”.

El jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, cuestionó: “Es de una enorme irresponsabilidad política que hoy esta Cámara esté dictaminando el tema. No es algo de dilación, pero necesitamos una mirada precisa sobre los alcances de este acuerdo. Una mirada respecto a nuestros intereses argentinos. No podemos privarnos recibir información fundamental sobre este acuerdo”.

“Pasaron 19 días hasta que ingresó el proyecto y acá lo quieren tratar en 72 horas. Un acuerdo de estas características con la complejidad que tiene lo quieren tratar así”, planteó y reclamó la presencia del canciller Pablo Quirno para que detalle la iniciativa.

El diputado Eduardo Valdés (UP) expresó: “Este es un acuerdo muy importante. Lo tenemos que estudiar. Me gustaría acompañarlo. Ahora, no puede ser que sea una carrera de vivos, que el que primero lo aprueba se lleva los beneficios”.

“Ayer el canciller uruguayo Lubetkin presentó ante su parlamento el acuerdo con todas las fojas y a partir de entonces los legisladores tienen hasta el 27 de febrero para escuchar a los sectores productivos y las cámaras empresariales. Van a estudiar juntos el acuerdo. En Brasil, el canciller Vieira y junto al diputado Chinaglia del PT presentaron el mismo acuerdo en el parlamento y tomaron una decisión en similar dirección a la de Uruguay. Por eso hasta el 24 de febrero van a discutir el acuerdo”, comparó.

En esa línea, recordó: “En Europa el acuerdo se firmó el 21 de enero. A los días el Parlamento Europeo lo cuestionó y pidió una moción de censura para la presidenta Úrsula Von der Leyendo El Parlamento Europeo lo mandó al Tribunal europeo de justicia, porque consideraron que viola las leyes de tres países. Hoy vemos cómo en Madrid hay movilizaciones de productores en rechazo al acuerdo”.

“Así como el 17 de enero se firmó el tratado, el 5 de febrero el gobierno argentino firmó el acuerdo con los EE. UU que hoy está cuestionado por Brasil, con el argumento que está violando las normas del MERCOSUR, en tanto un país miembro no puede firmar unilateralmente un acuerdo comercial”, criticó. En tanto, destacó que el MERCOSUR es una de las instituciones “más valoradas de las constituidas en la democracia argentina. Es el primer camino para las relaciones internacionales de nuestro país”.

En otro sentido, el diputado del Pro Martín Ardohain pidió “ratificar el acuerdo”, al indicar que, además, “el tratado nos permite solucionar diferencias que hay dentro del Mercosur”. Por su parte, la diputada Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) respaldó el acuerdo, al mencionar que “es el mayor acuerdo comercial que ha firmado el Mercosur desde su creación”. “Es la política más sólida y sostenida y va a poner a la industria argentina en el lugar que corresponde”, valoró. En el mismo sentido, el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) manifestó su “apoyo al Acuerdo”, al asegurar que “favorece la integración”.