Convicción Federal confirmó el voto contra la reforma laboral

Después de siete horas de sesión extraordinaria, llegó el turno de la intervención de la senadora jujeña Carolina Moisés, quien se mostró crítica del peronismo por “no tener una propuesta superadora” en este debate, pero dejó en claro que el bloque Convicción Federal va a votar en contra de la Reforma Laboral.

También señaló que “esta Reforma Laboral no mejora nada, no moderniza, ni mucho menos genera empleo”, pero se mostró autocrítica del último gobierno del Frente de Todos: “Es una pena que el peronismo que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento no haya podido estar a la altura de las circunstancias”.

Luego de haber apoyado la sanción del Presupuesto 2026, la senadora que integra el bloque Convicción Federal anunció que votará en contra de la Modernización Laboral (se estima que será después de la medianoche). Así también lo van a hacer sus pares de bancada: el puntano Fernando Salino; el riojano Fernando Rejal; la tucumana Sandra Mendoza; y el catamarqueño Guillermo Andrada.

“Defender a los jujeños es mi principal convicción y por eso represento a cada trabajador en el voto de rechazo a la reforma laboral”, reiteró Moisés en su intervención durante la sesión de este miércoles. Del mismo modo, sostuvo que “esta ley no resuelve ningún problema”, pero aclaró que “Argentina necesita una Reforma Laboral, pero no es esta”.

En ese sentido, lamentó que los últimos gobiernos, puntualmente el de Alberto Fernández y los de Cristina Kirchner, no hayan avanzado con una norma de esta índole: “El peronismo se caracterizó por tener la percepción de lo que pasa en la gente y se fue reduciendo a un debate de cúpulas”. “No voy a negar la realidad por más que otros prefieran mirar para otro lado, pero este interbloque no ha tenido una propuesta superadora en este debate”, cargó.

Luego de haber cuestionado los puntos centrales de esta Reforma Laboral, se defendió de las agravios sufridos en redes por sectores que integran Unión por la Patria -sin nombrarla se dirigió a La Cámpora y una compañera de interbloque-, y concluyó: “Mi voluntad no está conducida por una persona, ni por un partido”.