miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia

Incidentes frente al Congreso: el gobierno habló de "delincuentes organizados"

El presidente Milei y otros dirigentes libertarios se refirieron en redes sociales a los serios incidentes que se producen frente al Congreso mientras se debate la reforma laboral.

Por Guido Berrini
image

El Gobierno calificó este miércoles de “delincuentes organizados” a los manifestantes que ocasionaron incidentes durante las protestas en el Congreso contra la reforma laboral.

Lee además
Reforma Laboral - Senado - Recinto (RS Fotos).
Sondeo de TIEMPO

Grieta en San Juan por la reforma laboral: entre la necesidad de cambio y el miedo a la pérdida de derechos
video: nancy pazos se encadeno en el congreso en rechazo a la reforma laboral
Protesta

Video: Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral

“A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan”, expresó el presidente Javier Milei.

image

Una serie de incidentes se registraban en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de los jubilados tiraron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

La movilización tenía ligar mientras en el Senado se debatía la reforma laboral, un proyecto rechazado por el peronismo y por organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA.

image

“Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuente organizados. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio”, expresó el ministro del Interior, Diego Santilli, desde sus redes sociales.__IP__

Por su parte, la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, consideró que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”.

image

“La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ‘ganen’ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”, subrayó.

Temas
Seguí leyendo

Reforma Laboral: tensión e incidentes en las afueras del Congreso

Una fundación libertaria sostuvo que los juicios laborales por accidentes se multiplicaron por 44 desde el 2003

El Senado debate este miércoles la reforma laboral

Labor Parlamentaria: no hubo acuerdo en el Senado y la reforma laboral se votará por capítulos

¿Qué negoció Patricia Bullrich con aliados por los votos para aprobar la reforma laboral?

Mirá qué diputado conducirá la comisión de Trabajo, en tiempos de reforma laboral

El Gobierno reúne a la mesa política antes del debate de la reforma laboral de Milei

Reforma Laboral: el gobierno eliminaría el cambio en Ganancias a pedido de los gobernadores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
puja caliente en upcn san juan: guerra por los avales, denuncias cruzadas y mensajitos con perdones
Villa vs Savoca

Puja caliente en UPCN San Juan: guerra por los avales, denuncias cruzadas y mensajitos con perdones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

El caso es investigado por personal de UFI ANIVI.
UFI ANIVI

Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Se hizo pasar por el Pequeño J, amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800
Justicia

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Te Puede Interesar

Exportaciones: San Juan exportó 3.078 hectolitros de vino y 1.863 toneladas de mosto concentrado en enero de 2026, según datos del INV.
Datos del INV

En vinos, pierde terreno; en mosto es protagonista: así arrancan el 2026 las exportaciones sanjuaninas

Por Elizabeth Pérez
La CGT marcha en San Juan contra la reforma laboral de Milei
Debate legislativo

La CGT marcha en San Juan contra la reforma laboral de Milei

Doble tragedia en Ruta 40: rechazan el planteo de fiscalía y todo se define en un juicio ordinario
Corte de Justicia

Doble tragedia en Ruta 40: rechazan el planteo de fiscalía y todo se define en un juicio ordinario

La Capilla de Santa Ana: el refugio de fe caucetero que resistió dos terremotos y encierra un episodio sorprendente video
Tiempo de verano en San Juan

La Capilla de Santa Ana: el refugio de fe caucetero que resistió dos terremotos y encierra un episodio sorprendente

El bono CEMOFI 2026 permite a las industrias manufactureras descontar hasta $3 millones anuales por cada empleado registrado para el pago de impuestos provinciales.
Incentivo al empleo industrial

Hasta $3.000.000 por trabajador: cómo acceder al bono fiscal que lanzó el Gobierno provincial